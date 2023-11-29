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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحوث البساتين يستقبل طلاب جامعة تكنولوجيا الصناعة والطاقة.. صور

صدى البلد

استقبل معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، 138 طالبا من طلاب جامعة تكنولوجيا الصناعة والطاقة ٦ أكتوبر التكنولوجية قسم التصنيع الغذائي لمدة شهر.

واستقبل المعهد طلاب جامعة تكنولوجيا الصناعة، بقسمى بحوث تداول الخضر والفاكهة بمعدل ١٢ محاضرة، حيث شارك بإلقاء المحاضرات رؤساء بحوث وباحث أول وباحث من كلا القسمين.

وفي هذا الإطار صرح الدكتور ايمن حمودة مدير معهد البساتين انه تم تدريب الطلاب على الأجهزة المختلفة ومعرفة الطلاب أهمية القسمين، حيث يعتبر قسمى تداول الخضر والفاكهة فى مركز البحوث الزراعية الذي يهتم بتقليل الفاقد.

كما تعتبر معاملات مابعد الحصاد الخضر والفاكهة من الحلقات الهامة فى سلسلة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية  تزداد تلك الأهمية فى الحاصلات البستانية نظرا للآثار الإيجابية او السلبية الواضحة التى يؤدى إليها حسن أو سوء تطبيق معاملات مابعد الحصاد على تلك المنتجات.

حتى يضمن المزارع أن يصل الناتج لدية إلى المستهلك بحالة جيدة حتى يعود علية بنفع اقتصادى كبير، واجراء الأبحاث التطبيقية للمصدرين حتى يلقى المنتج المصرى احسان والحفاظ على القيمة الغذائية العالية والجودة أثناء التخزين مما يعود على المصدر بعائد ربح كبير وتحسين المنتج المصرى من قبل الدول العربية والأوروبية والإقبال عليه.

وخرجت التوصيات الفترة التدريبية كالتالي:
١. يجب الاهتمام بعمليات الجمع والإعداد والتخزين حتى يضمن المحافظة على صفات المحصول. جودته 
٢. تقليل نسبة الفاقد فى محاصيل الخضر والفاكهة التى تصل أحيانا ٢٥- ٣٠% عن طريق الأبحاث التطبيقية بكلا القسمين ومنع التدهور والفساد الثمار 
3. نقل المعرفة والخبرة إلى الطلبة من قبل أساتذة القسمين 
4. تدريب الطلاب على الأجهزة 5. تأهيل الطلاب على كسب المعرفة للخروج إلى سوق العمل.

وقد اقيم اللقاء برئاسة  ا.د أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين، ا.د رمضان محمد سيد وكيل المعهد للارشاد والتدريب ، ا.د أمل أبوالفتوح العوضى  رئيس قسم بحوث تداول الخضر،
ا دأشرف محفوظ مشرقة رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة والمنسق لدي الجامعة، الدكتورة اسماء جمال عبد الحميد.

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