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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة العريش يؤكد على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة العريش

ترأس الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة لشهر نوفمبر لعام 2023، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة، والسيد أمين عام الجامعة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي لتحقيق مستوى عالي من التميز، وعلى الاستمرار في خطة تطوير الجامعة وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية.
 

وأشاد مجلس جامعة العريش بالإجماع بدور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المحافظة على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية، ورؤيته طويلة المدى في العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتفويض سيادته في كافة القرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري. 

وأكد رئيس الجامعة، علي حرص إدارة الجامعة على دعوة جميع منسوبي الجامعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، انطلاقًا من مفهوم حب الوطن، ودعم الدولة. 

حيث قامت جامعة العريش بسلسلة من ندوات التوعوية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، وحاضر فيها نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

اعرف لجنتك:


وخلال الاجتماع طالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بتشجيع الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والإدلاء بأصواتهم ، ووجه رئيس الجامعة إلى قيام اتحاد طلاب الجامعة خلال الفترة المقبلة وتحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ نشاط طلابي بعنوان " اعرف لجنتك .. انزل شارك .. صوتك هيوصل"  للتعرف على اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي وعن طريق قاعدة البيانات الانتخابية، وذلك بهدف تعزيز الوعي وحث الطلاب على المشاركة وقيامهم بدورهم.

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برنامج لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في شمال سيناء

 

العريش مجلس الانتخابات الرئاسية جامعه

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