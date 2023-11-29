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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مهرجان «الفنون»|

جامعة بني سويف تكرّم كلية الآداب لفوزها بالمركز الثالث كأفضل عرض مسرحي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

كرّم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 227، قسم المسرح والدراما بكلية الآداب بالجامعة، بعد فوزهم بالمركز الثالث كأفضل عرض مسرحي في مهرجان القراءة المسرحية والذي نظمته أكاديمية الفنون بالإشتراك مع المعهد الثقافي الأسباني بالقاهرة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة  للدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب  ولرئيس قسم المسرح والدراما أ.د عمر فرج  وللطلاب

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 حيث أقيم المهرجان علي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وشارك بالمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، والمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وأقسام المسرح بكليات الآداب بجامعات بني سويف، وحلوان، والإسكندرية، وعين شمس، والمنيا.
يذكر أن العرض المسرحي من إشراف الاستاذ  الدكتور عمر فرج رئيس القسم، وتأليف بروسبير ميريميه، وإخراج فادي عزت سعد، وبطولة الطلاب مارينا عبد المسيح رياض، وندى جابر علي، وسارة حسين إبراهيم، وعلياء عصام علي، وأحمد محمد أحمد، وعلى الدين عماد، وزياد أحمد سيد، وأسعد محمد على، ومحمد أحمد عبد الوهاب، وشهد فتحي فرج، خالد محمد على، وبسملة وليد عيد، وميسون كمال الدين عبد الفتاح.
 

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