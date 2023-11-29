رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد هيئة فولبرايت مصر لعقد جلسات تعريفية



استقبل الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية وفدًا من "هيئة فولبرايت مصر" .

وضم الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذى للهيئة، واآسر هاني مساعد مدير البرامج، وعبد العليم رفعت مندوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تهدف الزيارة لعقد جلسات تعريفية لأنشطة الهيئة، وتعزيز سبل التعاون بين الهيئة والجامعة فى مجالات البحث العلمى وزيادة فرص منتسبي الجامعة فى الحصول على المنح والبعثات الخارجية التي تقدِّمها هيئة فولبرايت مصر.



وأعرب الدكتور جان خلال لقائه مع الوفد عن سعادته لتواجد أعضاء من الهيئة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، خاصة أن الجامعة تسعى لزيادة فرص باحثيها وطلابها ومنتسبيها للحصول على المنح الدراسية من أجل دعم البحث العلمى بها.



وعقد الوفد بحضور رئيس الجامعة ندوة تعريفية لأنشطة الهيئة، حضرها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب تناولت شرح حول برامج الهيئة المختلفة الخاصة بطلاب الدراسات العليا، وأبحاث الدكتوراة وبرامج أعضاء هيئة التدريس وبرامج المهنيين والبرامج الأمريكية، بالإضافة إلى شرح كيفية التقدم للحصول على هذه المنح.



كما تم تقديم عرض حول برنامج الكليات المجتمعية وهو برنامج ممول من وزارة الخارجية الأمريكية، ويوفر الفرصة للمهنيين المصريين لحضور عام أكاديمي واحد في إحدى الكليات المجتمعية الأمريكية لبناء مهاراتهم الفنية في المجالات التطبيقية، وتعزيز قدراتهم الريادية، وتقوية إجادتهم للغة الإنجليزية. كما يوفر البرنامج فرص للتدريب المهني والمشاركة المجتمعية، ومن المتوقع أن يساهم المشاركون بعد عودتهم إلى مصر في تنمية البلاد ونموها الاقتصادي فور الانتهاء من البرنامج.



وخلال الزيارة شارك وفد الهيئة في حملة "الــ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال تفقد كشك توعوي أقامته وحدة تكافؤ الفرص داخل الجامعة لعرض أعمال فنية تسلط الضوء على معاناة المرأة، وللتوعية بالخدمات المقدمة من الجهات المختلفة لدعم المرأة.



جدير بالذكر، أن هيئة فولبرايت مصر هي لجنة للتبادل التعليمي والثَّقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية بجمهورية مصر العربية، تم إنشاؤها بمقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدّولتين والذي تم توقيعه؛ لتسهيل وإدارة برنامج للتبادل التعليمي والثّقافي بين البلدين. وأن مِنح فولبرايت تغطي نفقات الإقامة والتأمين الصِّحي والسفر من وإلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المشاركة في النَّفقات الدِّراسية لمِنح درجة الماجستير وغيرها.