الجامعة الأمريكية تناقش أول دراسة طويلة الأمد في مصر عن الشيخوخة الصحية

أقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول فعالية من سلسلة "لقاء مع خبير"، والتي أطلقتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس بحرمها بالقاهرة الجديدة، حيث ناقش الدكتور محمد سلامة، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الشيخوخة الصحية في مصر.



وتحدث سلامة، وهو قائد الفريق البحثي للدراسة الطولية للشيخوخة الصحية في مصر AL-SEHA والتي تتم بالتعاون مع الدكتورة هدى رشاد مديرة مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة وفريق عمل المركز، عن طبيعة وأهمية الدراسة التي سيتم إطلاقها في 2024 حيث أوضح أن هدف الدراسة هو رصد وقياس التغيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ستطرأ على حياة كبار السن في مصر مع تقدم العمر.

وتسعى الدراسة إلى سد الفجوة المعرفية عن الشيخوخة في مصر وذلك للمساعدة في تقييم وتطوير السياسات والبرامج التي ستساعد في تحسين حياة كبار السن وتقديم رعاية أفضل لهم.