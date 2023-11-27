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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالإعلان عن دليل مجابهة العنف ضد النساء والفتيات

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع برنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية بمكتب اليونسكو في القاهرة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل بعنوان "مستقبل شامل وخالي من العنف للنساء في المنطقة العربية" التي تعزز دمج النساء والفتيات وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في مؤسسات التعليم العالي، وذلك يوم الأربعاء، 29 نوفمبر،2023.

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ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية الإعلان عن دليل مؤسسات التعليم العالي العربية لمجابهة العنف ضد النساء والفتيات والاحتفال بنشر تقريرين آخرين من إنتاج مكتب يونسكو القاهرة عن إدماج وضمان حقوق النساء بالمدن العربية والدراسات الجندرية في إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتبدأ الفاعلية بعرض مسرحي يقدمه طلاب قسم المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي يتطرق إلى الموضوعات التي سيتم تسليط الضوء عليها طوال اليوم.

ويحضر الفعالية لفيف من الوزراء والمسئولين الحكوميين والباحثين وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والجامعات من مصر والمنطقة، بما في ذلك الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية والجامعة اللبنانية وجامعة القدس بفلسطين والجامعة اللبنانية الأمريكية وجامعة البيت بالأردن وجامعة التكنولوجيا التطبيقية بالأردن وجامعة محمد الخامس بالمغرب وغيرها.

الجامعة الأمريكية اليونسكو مستقبل شامل العنف للنساء Jobs Education

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