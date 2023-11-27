وفد حلوان يشارك في مؤتمر إطلاق الموسم السادس من مسابقة "عباقرة الجامعات"

شارك وفد جامعة حلوان المتأهل لمسابقة "عباقرة الجامعات" في المؤتمر الصحفي لإطلاق الموسم السادس للبرنامج، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الروائي عصام يوسف، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتمت إجراء قرعة المباريات كالتالى المجموعة الاولى " القاهرة - بنها _ النيل _ قناة السويس" والمجموعة الثانية " اسيوط - المنصورة- حلوان - دمياط" والمجموعة الثالثة " طنطا - مصر التكنولوجية - حورس - السويس" والمجموعة الرابعة" الاسكندرية - كفر الشيخ - عين شمس _سوهاج".

وجاءت مشاركة الوفد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والجامعية.



وأكد الدكتور قنديل، أن الجامعة تسعى لاكتشاف المواهب ودعمها في مختلف المجالات، ما يسهم في رفع القدرات الثقافية والعلمية للشباب، إلى جانب تشجيعهم على القراءة والإطلاع، تأكيدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة، والاهتمام بالعباقرة.

وأشرف على المشاركة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، الاستاذة اميرة نبيل مدير ادارة الاتحادات، والدكتورة رحمة فوزي المشرفة على الفريق.