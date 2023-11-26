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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لمواجهتها والحد من تأثيرها

«تدهور التربة الزراعية والتصحر».. ورشة عمل بالوطنية لعلوم الأراضي 6 ديسمبر

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

تعقد اللجنة الوطنية لعلوم الأراضي ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر وذلك يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية  .

يعد التصحر وتدهور الأراضي  من أكثر المعوقات علي التنمية الزراعية المستدامة لما له من أثر مباشر على الإنتاج الزراعي من ناحية الكم والجودة، يرتبط التصحر وتدهور الأراضي بعوامل المناخ من حرارة ومطر في المقام الأول بجانب التأثيرات البشرية والتي قد تزيد أو تحد من زيادة تلك الظواهر .

تعاني معظم دول العالم باستمرار من مخاطر التصحر وتدهور الأراضي  ووفقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة فان المناطق الصحراوية تمثل حوالي 68% من المساحة الإجماليّة للوطن العربيّ، لذا فإن المجتمعات العلمية والمنظمات الدولية يدعون لعقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية سنويا لمناقشة مسببات تلك الظواهر وأثرها علي الإنتاج الزراعي والبيئة المحيطة من اجل إيجاد الحلول المثلي لمواجهتها والحد من تأثيرها ..... لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/workshop-12/

Jobs Education الأراضى الزراعية التنمية الزراعية المستدامة التاثيرات البشرية

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