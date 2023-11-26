جامعة مدينة السادات .. إفتتاح معرض الكتاب بكلية التربية الرياضية

إفتتحت اليوم الأحد، الدكتورة شادن معاويه، رئيس الجامعة، معرض جامعة مدينة السادات الخامس للكتاب، الذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات، خلال الفترة من ٢٥نوفمبر من الشهر الجاري إلي ٥ ديسمبر المقبل .

شهد الإفتتاح الدكتور شريف محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عزب، عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المعرض، ووكلاء كلية التربية الرياضية، والدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد بالجامعة، وعدد من الأساتذة والباحثين والطلاب بالجامعة، وإشراف الأستاذ عصام رفاعي، مدير عام المكتباب، والأستاذة مني عبد الجليل، مدير إدارة المكتبات .

تفقدت رئيس الجامعة، دور النشر المشاركة في المعرض، وقد أثنت علي المجهود الرائع من قبل ممثلين دور النشر المشاركين في المعرض، مشيرة إلي أن معرض الكتاب أحد أهم سبل الإرتقاء بالبحث العلمي الذي يساهم بالارتقاء بالجامعة .

كما أشادت رئيس الجامعة، بالتنظيم الجيد من قبل كلية التربية الرياضية، معبرة عن سعادتها البالغة بإفتتاح معرض الكتاب، لأنها تقدر قيمة الثقافة، وأن الطالب يجب أن يكون مثقف ولا يكتفي بالعلم فقط.

وأضافت "معاوية" أن تنظيم مثل هذه المعارض يساهم في توجيه طلاب الجامعات للقراءة والتعرف علي مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والإقتصادية،والتعرف على ثقافات الغير، معبرة عن سعادتها بما شاهدته في المعرض من أمهات الكتب والتراث الثقافي القديم مروراً بأحدث الكتب والتي تتناول الأحداث السياسية والحياتية علي مر العصور.

كما أشار عصام رفاعي،إلي أن إحدي عشر دار نشر شاركت في المعرض، وأوضح أيضاً إلي أن المعرض لاقى إقبال شديد في أول أيامه وزاره عدد من طلبة المدارس بمدينة السادات( مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية ، ومدرسة عز للغات)كما أنه يوجد تخفيضات على أسعار الكتب تتراوح بين من ١٥ إلي ٢٠٪ ، مشيراً إلى أن الجامعة تخصص أوتوبيسات لنقل طلبة المدارس والكليات من وإلي المعرض ، وقد لاقي المعرض إستحسان من جميع الحضور لما فيه من تنوع في المجالات العلمية والثقافية المختلفة.

إفتتاح معرض الكتاب في دورته السادسة بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات (2)

إفتتاح معرض الكتاب في دورته السادسة بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات (3)

إفتتاح معرض الكتاب في دورته السادسة بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات (4)

إفتتاح معرض الكتاب في دورته السادسة بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات (5)

إفتتاح معرض الكتاب في دورته السادسة بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات (6)

إفتتاح معرض الكتاب في دورته السادسة بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات (7)

إفتتاح معرض الكتاب في دورته السادسة بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات (8)

إفتتاح معرض الكتاب في دورته السادسة بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات (9)