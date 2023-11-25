أخبار التعليم| 1 ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق مسابقة العباقرة.. لطلاب الجامعات.. شارك في برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



1 ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق مسابقة العباقرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

لطلاب الجامعات.. شارك في برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية عبر هذا الرابط

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الإعلان عن إطلاق برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية من جميع الكليات لحل مشكلات حقيقية مقدمة من شركائنا في السوق والصناعة المصرية.

آثار عين شمس والبحوث الإسلامية يعلنان مد موعد استقبال ملخصات بحوث مؤتمر البرديات

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مد فترة استقبال ملخصات البحوث العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمــركـــــز الدراســــــات البـــردية والنـــقــوش بكلية الآثار جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية، إلى 15 ديسمبر القادم استجابة لمطالب الباحثين الراغبين في المشاركة.

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية عن إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث أكاديمي في تحليل إدارة مخاطر الكوارث.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، رئيس الاكاديمية، عن وظيفة باحث أكاديمي للعمل في تحليل إدارة مخاطر الكوارث.

تتضمن المهام الرئيسية جمع البيانات وإدارتها عبر الإنترنت، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة مخاطر الكوارث.

جامعة القاهرة تعلن عن تنظيم مسابقات دينية| تفاصيل

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه، كما تنظم مسابقة فى الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمتشابهات لجميع الطلبة المشتركين فى المسابقة.

تبدأ المسابقة يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى وحتى الخميس 30 نوفمبر من نفس الشهر، وذلك بمركز إعداد القادة بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.