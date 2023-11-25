1 ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق مسابقة العباقرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.

يأتي ذلك، تأكيدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، ويغلق باب التسجيل يوم 1/12/2023.

وقد شهدت جامعة حلوان خلال الأسبوع الماضي العديد من الفعاليات وللقاءات التي أجراها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأشاد السيد قنديل بالحكم المصري عادل نور صاحب الشارة الذهبية، وهو من أبناء جامعة حلوان والذى حكم مباراة دور قبل النهائي في البطولة النهائية لرابطة اللاعبين المحترفين بين بطل العالم نوفاك دجوكوفيتش والاسباني كارلوس الكراز، وأضاف أن الجامعة دائمًا ما تفتخر بأبطالها الرياضيين الذين يحملون اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، وتمثيل جامعة حلوان أمام دول العالم.

وفى إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات لتبادل الخبرات وقّعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث والذي يمثله الدكتور محمد عباس شيمس، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال الأبحاث الصحية والدوائية، والتركيز على أهمية الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مشتركة بين الجانبين من أبحاث ومشروعات بحثية وتبادل خبراء والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

كما استقبلت جامعة حلوان وفدًا من جامعتي شانغهاي وفودان الصينيتين ضمن فعاليات مؤتمر "مستقبل العلاقات الصينية المصرية: نحو شراكة استراتيجية أقوى."، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد، حيث تناول عدة محاور منها الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات، وتم عقد ثلاثة جلسات وأسفرت المناقشات إلى عدة توافقات على أن يتم مناقشة آلياتها وتنفيذها من خلال بحث سبل التعاون مع جامعة حلوان والجامعات الصينية من خلال عمل برنامج مشترك لماجستير العلاقات الدولية، إنشاء منتدى دائم بين الثلاث جامعات، والعمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جهته، تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المطعم المركزي للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب.

وأفاد رئيس جامعة حلوان، أنه يحرص على تواجده الدائم وسط الطلاب والطالبات، للاطمئنان على مستوى الوجبات التي يتناولونها خلال أيام الأسبوع، وسؤال الطلاب على مدى جودة الطعام ونوعيته لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.