آثار عين شمس والبحوث الإسلامية يعلنان مد موعد استقبال ملخصات بحوث مؤتمر البرديات

تعلن كلية الآثار بجامعة عين شمس و مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مد فترة استقبال ملخصات البحوث العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمــركـــــز الدراســــــات البـــردية والنـــقــوش بكلية الآثار جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية إلى ١٥ ديسمبر القادم استجابة لمطالب الباحثين الراغبين في المشاركة.



أكدت كلية الاثار ،أن المؤتمر يعقد بعنوان: «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية» وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.



وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى من حكومة مقاطعة شانسي و جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، حيث تم عقد مراسم إعلان عضوية جامعة عين شمس في تحالف طريق الحرير الدولي لجامعات العمارة والتكنولوجيا الذي تشارك فيه ٤٥ جامعة من ٣٢ دولة .

ضم الوفد البروفيسور/ تشانغ سياو خوي رئيس جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، البروفيسور /جيانغ تشنغ عميد كلية الفنون ، البروفيسور / رين يون ينغ أستاذ العمارة والتخطيط العمراني وعميدة كلية الإدارة العامة ، البروفيسور/ اي سياو لونغ عميد معهد بحوث العمارة والتخطيط العمراني وتنمية المناطق الأثرية والسيد لي يون مينغ مدير عام مكتب لجنة الحد المركزية بمقاطعة شانسي والسيد / وان تونغ مدير مديرية التعليم بمقاطعة شانسي.

وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة ،الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ،

الدكتور. أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية ،الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ،الدكتور. ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس ووكيل كلية الألسن ، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين

وخلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا في المجال البحثى والأكاديمي و تبادل الطلاب والأساتذة.

وفي كلمته أكد أ.د. محمد ضياء زين العابدين علي ثراء الحضارتيين المصرية والصينية ، وأن التعاون بين الجانبين ممتد علي مدار التاريخ الحديث منذ الستينيات وحتى هذه اللحظة ، مؤكداً أن آفاق التعاون في العصر الحديث ستشهد امتداداً لتضم مجالات جديدة.

وأضاف أن جامعة عين شمس تربطها علاقات تعاون علمي وتعليمي قوى مع الجانب الصينى من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الجامعة وعدداً من الجامعات الصينية ، مرحبا بالتعاون مع جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتواجد في رحاب جامعة عين شمس ، والتى تعد من أعرق الجامعات المصرية ذات الإسهامات المتعددة في خدمة المجتمع المصرى في كافة المجالات، وفي المقابل فإن جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا تعد من أول ٥٪ من الجامعات الصينية في مجال تخصصها وتقوم بدور كبير في التنمية العمرانية وبناء المدن الحديثه من خلال علوم العمارة والتكنولوجيا هناك ، آملين أن تسهم هذه الزيارة فى تحقيق تعاون مشترك في التخصصات المختلفة بما يعود بالنفع علي البلدين ، موجهين الدعوة لرئيس جامعة عين شمس والأساتذة لزيارة الجامعة هناك لبحث المزيد من سبل التعاون .

وقبيل اللقاء قام وفد جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا بزيارة كلية الهندسة للتعرف على قسم العمارة والتخطيط العمراني وتم عقد لقاءات مع الأساتذة والطلاب من خلال الزيارات الميدانية لمبنى العمارة والمدرجات والورش والمعامل ، كما قام الوفد بزيارة ميدانية لورشة لوبان التي تجسد التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر والصين .

كما قام الوفد بزيارة معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وكلية الألسن حيث تعرف الضيوف الصينيون على التطورات الحديثة التي شهدتها كلية الألسن في المعامل وقاعات الدرس وقاعات الامتحانات الالكترونية.