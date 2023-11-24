عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول تخلفات الشعب الأدبية والعلمية ببنات عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن جدول تخلفات الشعب الأدبية والعلمية للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ويمكن للطالبات معرفة الجدول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

 وقالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، ان هذه الجدول نسخة غير نهائية قابلة للتغير ،مشددة علي الالتزام بالمواعيد في حالة ثبوت هذا الجدول وعدم تغيره في الاوقات القادمة.

 

وكان قد افتتح  اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح  القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذها قطاع شؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئية  بكلية البنات جامعة عين شمس  بالتعاون مع محافظة القاهرة بمركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج  ويأتى ذلك فى إطار  المبادره الرئاسيه التى اطلقتها فخامة رئيس الجمهورية " حياه كريمه " للمناطق الاكثر احتياجًا.

و ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين  رئيس  جامعة عين شمس،والأستاذة الدكتورة غادة فاروق  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الأستاذة الدكتورة أميرة یوسف عميدة كلية البنات ،والاستاذة الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشارك كليه البنات عدد من كليات الجامعه لتكاتف وتكامل الجهود، وهى كليات الطب والتمريض والصيدله وطب الأسنان والتربيه والآثار. وقدمت القافله لاهالى المرج خدمات طبيه وتوعويه ودعم للأسر والأطفال اليتامى.

وذكر أن مركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج حاصل على جائزة مصر للتميز الحكومي في دورته الثانية ٢٠٢٢ جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب الصحة.

وجدير بالذكر، أن رافق المحافظ خلال جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميده كليه البنات، والأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة هبه بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ محمد شوقى مدير مديريه
الشئون الصحيه، والأستاذ الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وعدد من قيادات المحافظة

وأشاد «عبد العال» بالدور المجتمعي الذي تقوم به كلية البنات بجامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، و اكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

رئيسا وزراء بلجيكا وإسبانيا يعقدان مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح

استعدادات بمعبر رفح لاستقبال المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي

اختراق الهدنة.. حصيلة ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على النازحين الفلسطينيين |صور

هيئة الدواء: التصدي بكل حزم لأي تداول غير شرعي للمستحضرات الطبية

وصول رئيسي وزراء بلجيكا واسبانيا إلى معبر رفح

خطيب المسجد النبوي: أهل فلسطين ليس لهم إلا الله وأمة الإسلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

نشرة المرأة والصحة|ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد التحذير من العواصف الترابية.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

فيديو

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

تحذير عاجل وهام من الأرصاد.. احذروا الطقس في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ