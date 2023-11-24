جدول تخلفات الشعب الأدبية والعلمية ببنات عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن جدول تخلفات الشعب الأدبية والعلمية للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ويمكن للطالبات معرفة الجدول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.



وقالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، ان هذه الجدول نسخة غير نهائية قابلة للتغير ،مشددة علي الالتزام بالمواعيد في حالة ثبوت هذا الجدول وعدم تغيره في الاوقات القادمة.





وكان قد افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذها قطاع شؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة بمركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج ويأتى ذلك فى إطار المبادره الرئاسيه التى اطلقتها فخامة رئيس الجمهورية " حياه كريمه " للمناطق الاكثر احتياجًا.



و ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الأستاذة الدكتورة أميرة یوسف عميدة كلية البنات ،والاستاذة الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك كليه البنات عدد من كليات الجامعه لتكاتف وتكامل الجهود، وهى كليات الطب والتمريض والصيدله وطب الأسنان والتربيه والآثار. وقدمت القافله لاهالى المرج خدمات طبيه وتوعويه ودعم للأسر والأطفال اليتامى.



وذكر أن مركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج حاصل على جائزة مصر للتميز الحكومي في دورته الثانية ٢٠٢٢ جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب الصحة.



وجدير بالذكر، أن رافق المحافظ خلال جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميده كليه البنات، والأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة هبه بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ محمد شوقى مدير مديريه

الشئون الصحيه، والأستاذ الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وعدد من قيادات المحافظة



وأشاد «عبد العال» بالدور المجتمعي الذي تقوم به كلية البنات بجامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، و اكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .