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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محاضرة للتعريف بالمنظومة المحدثة للشكاوى والمقترحات بهندسة عين شمس

طلاب هندسة عين شمس
طلاب هندسة عين شمس

عقدت كلية الهندسة جامعة عين شمس محاضرة تعريفية لطلاب الكلية للتعريف بمنظومة التدريب الميداني والمنظومة المحدثة للطلبات والشكاوى. 

 

يأتى ذلك تحت رعاية  الدكتور عميد كلية الهندسة – جامعة عين شمس  الدكتور عمر الحسيني وتحت إشراف وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،  الدكتور أحمد منيب الصباغ، وبتنظيم من اتحاد طلاب الكلية.


وفي خلال تلك المحاضرة قام الدكتور نبيل محمد حامد المنسق لشؤون التدريب الميداني بقطاع شئون التعليم والطلاب باستعراض خطوات عمل الدورة التدريبية عبر موقع الكلية والملاحظات العامة والأخطاء الشائعة ومواعيد رفع الشهادات وتقارير التدريب. وفي خلال تلك المحاضرة قام الدكتور دعاء كمال منسق التدريب الميداني للبرامج المعمارية ومنسق منظومة الشكاوي والمقترحات باستعراض المنظومة المحدثة للشكاوي والمقترحات والطرق المتبعة لتقديم الطلبات وكيفية الاستفادة من المنظومة المستحدثة.


وفي ختام المحاضرة تم الاستماع إلى تساؤلات أعضاء هيئة التدريس والمنسقين الأكاديميين والطلاب والرد على استفساراتهم.

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