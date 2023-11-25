أخبار التعليم|منصة إلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة الأنشطة والخدمات التعليمية بالجامعات...الخشت لـ«صدى البلد»: وقف الدراسة بفرع الخرطوم يرجع للحرب الدائرة في السودان

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

منصة إلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة الأنشطة والخدمات التعليمية بالجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات على توصية اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء منصة للمتابعة، تكون تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف المنصة إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.

الخشت لـ«صدى البلد»: وقف الدراسة بفرع الخرطوم يرجع للحرب الدائرة في السودان

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن موقف فرع جامعة القاهرة في الخرطوم من الدراسة.

أيمن عاشور يوجه باستمرار جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، باستمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلًا، واستمرار التجهيزات الطبية الكاملة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

شروط التقدم للدبلوم المهنى بجامعة عين شمس.. رابط التسجيل

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى (إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية) للعام الدراسى 2024/2023 الذى تنفرد به جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

خبير تربوي: مصر تشهد تقدماً استراتيجياً في التعليم العالي والبحث العلمي

أشاد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقًا، والخبير التربوي، بالإنجازات والتطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالتقدم الذي يحققه هذا القطاع.

وزير التربية والتعليم يزور محافظة بورسعيد لمتابعة مدى انتظام الدراسة

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار متابعته لانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

الانتخابات الطلابية والامتحانات على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بعد قليل

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن المجلس سيعقد اجتماعه الدوري اليوم السبت برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي.