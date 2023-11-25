الخشت لـ«صدى البلد»: وقف الدراسة بفرع الخرطوم يرجع للحرب الدائرة في السودان

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن موقف فرع جامعة القاهرة في الخرطوم من الدراسة.

وقال الخشت، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه كان من المقرر عودة الدراسة بالفرع بمدينة الخرطوم مرة أخرى بعد توقف دام ما يقرب من 30 عامًا، لولا ظروف الحرب الدائرة في السودان الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم تطوير مبنى فرع الخرطوم بالحرم الجامعي، ليتيح الدراسة للطلاب من دولة السودان وجمهورية جنوب السودان، وتخريج كوادر سودانية يكون لهم دور في تحقيق التنمية في السودان، ويضم كليات الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، وتتركز الدراسة به على مرحلة البكالوريوس ويتبع نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأم، ويُعامل الطالب السوداني معاملة الطالب المصري في المصروفات.