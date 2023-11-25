الخشت لـ صدى البلد: مشروع المجمع الطبي للأطفال نواة للقصر العيني الجديد

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن اخر التطورات الانشائية لجامعة القاهرة خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد ، ان الجامعة بدأت تنفيذ مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" ضمن المشروع الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، حيث شكلنا لجنة علمية وفنية لوضع خطة شاملة لتطويره في يونيو الماضي، وتم البدء بالفعل في المشروع منذ ذلك الوقت من خلال إجراء دراسات علمية متخصصة تمت بالتعاون بين العديد من الجهات المُختصة.

وأشار إلى أنه وجه بالإسراع في تحصيل مديونيات المستشفى لدى الغير، وتطوير نظام التسويق وتحسين نظام الفندقة، وتشغيل المستشفى بكامل طاقته، ورفع مستوى الخدمة وتقديم أعلى قدر من العناية الطبية المتميزة والمتكاملة والاستمرار في تعميم النظم الإلكترونية.

وأضاف ، بذلنا جهودًا كبيرة على مدار العام الأخير لتوفير وتأمين الميزانية المُحددة لتمويل مشروع التطوير، ونجحنا في الحصول على 20 مليون جنيه تمويل من البنك الأهلي لصالح أعمال تطوير المستشفى، وتوقيع بروتوكول تعاون لدعم وتطوير العيادات الخارجية بمستشفيات الجامعة بقيمة 160 مليون جنيه لرفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفيات الجامعة عامة ومن بينها مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وتتضمن خطة التطوير 3 محاور رئيسية تشمل تطوير جذري شامل للبنية التحتية والمرافق لكامل المستشفى، وربط الأنظمة المختلفة بنظام ذكي للتحكم، وتطوير النظم الإدارية وحوكمة نظم الإدارة.

وأوضح أن الجامعة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة التطوير التي تتم على 4 مراحل خلال الـ 3 سنوات القادمة "عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية"، وهي المرحلة الأولى وتشمل تطوير غرف العمليات والرعايات، وتطوير الطوارئ، وتطوير الرعاية المركزة بالدور الأرضي، وتطوير مدخل الطوارئ ومناطق الانتظار، وتطوير مناطق وغرف العمليات بما يشمل تجديد الدهانات والأرضيات والبنية التحتية، وإحلال وتجديد 6 مصاعد، وإصلاح وصيانة التكييف المركزي الحالي وتدعيم المناطق التي تحتاج إلى وحدات منفصلة، وإعادة عزل سطح المستشفى ضد تسرب المياه، ورفع كفاءة الدور الثالث والرابع والخامس.

وتتضمن المرحلة الثانية البنية التحتية لأنظمة الصرف الصحي والمياه على مستوى المستشفى، ورفع كفاءة أنظمة التكييف والتهوية، وتطوير ورفع كفاءة كل من أنظمة محطات الإمداد بالغازات الطبية وأنظمة مكافحة الحريق، وإحلال وتجديد بعض الأنظمة على مستوى المستشفى، ورفع كفاءة وتطوير شامل لأنظمة الإمداد بالكهرباء والتيار الخفيف.

وتشمل المرحلة الثالثة تطوير الشبكات العمومية لأنظمة تغذية المياه والصرف الصحي وشبكات الغازات وشبكات الحريق، وتطوير البنية التحتية لشبكات التيار الخفيف وأنظمة نقل البيانات والمعلومات، ورفع كفاءة باقي أدوار المرضى من حيث التشطيبات وأنظمة الصرف الصحي والإمداد بالمياه والغازات والتهوية والتكييف، وأعمال الكهرباء، واستحداث أنظمة النداء الصوتي بالمستشفى، واستحداث أنظمة استدعاء التمريض بالأدوار، وإحلال وتجديد باقي مصاعد المستشفى، وتطوير ورفع كفاءة أسوار وبوابات المستشفى.

وفي النهاية تأتي المرحلة الرابعة لتشمل إحلال وتجديد البنية التحتية التكنولوجية للبيانات والمعلومات، وربط أنظمة المبنى من كهرباء وتيار خفيف ومكافحة وإنذار الحريق والمصاعد والتكييف والتهوية بنظام إدارة المبنى إلى آخره.

كما يتم العمل على قدم وساق بمشروع المجمع الطبي للأطفال الجديد "نواة قصر العيني الجديد" والذي يُعد أكبر مشروع طبي لعلاج الأطفال في الشرق الأوسط، فإنه جاري العمل على الإنشاءات الخاصة به، حيث تم الانتهاء من وضع الأساسات الخاصة به على مساحة 70 ألف متر مسطح، وتم الانتهاء من المباني الخاصة به والبالغ عددها 6 مبانِ وبدأت في الظهور، وتستمر أعمال التنفيذ على قدم وساق ليتم افتتاحه عام 2024.

وأكد رئيس الجامعة ، انه سوف يفتتح قريبًا مركز الإبداع وريادة الأعمال بأرض بين السرايات لطلاب جامعة القاهرة وكافة الجامعات المصرية، والذي يُمثل نقطة إشعاع حضاري للإبداع وريادة الأعمال لطلاب الجامعة وخريجيها، حيث يُقدم برنامج حاضنات مُتكامل لمساعدة رواد الأعمال على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة، ويُساعد الشركات الناشئة وفرق العمل العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم الأولية إلى أعمال ناجحة من خلال مجموعة متكاملة من الحاضنات المتوفرة على مدار العام.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من استكمال مستشفى ثابت ثابت قريبا بحجم أعمال يصل إلى 100 % من التشطيبات والإلكترو-ميكانيكال والتجهيزات الطبية.