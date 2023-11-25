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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول التفكير النقدي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بهدف تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات تقدم الجامعة برنامجا عن بنك المعرفة المصري والبحث عن المصادر ودورة عن التفكير النقدي.

كما تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه،  كما تنظم مسابقة فى الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمتشابهات لجميع الطلبة المشتركين فى المسابقة، على أن تبدأ المسابقة يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى وحتى الخميس 30 نوفمبر من نفس الشهر، وذلك بمركز إعداد القادة بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.

وأوضحت إدارة رعاية الشباب برئاسة فرج عيد، أن مجالات التسابق تشمل التالي :-

- المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بقيمة جوائز 900 جنيه لـ10 طلاب متميزين.

- المستوى الثاني: حفظ 20 جزءا من القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بقيمة جائزة 750 جنيها لـ10 طلاب متميزين.

- المستوى الثالث: حفظ نصف القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 600 جنيه لـ10 طلاب متميزين.

- المستوى الرابع : حفظ 10 أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 525 جنيها لـ 10 طلاب متميزين.

- المستوى الخامس: حفظ 5 أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 450 جنيها لـ 10 طلاب متميزين.

الإدارة العامة لرعاية الشباب البرامج التدريبية للعاملين التفكير النقدي الثقافة الإسلامية الرياضي القرآن الكريم Jobs Education

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