خبير تربوي: مصر تشهد تقدماً استراتيجياً في التعليم العالي والبحث العلمي

أشاد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقًا، والخبير التربوي، بالإنجازات والتطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالتقدم الذي يحققه هذا القطاع.

التنمية المستدامة

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقًا، أن مصر تسعى وفق خطط تنموية متميزة لإحداث طفرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يعد التعليم والبحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

وأكد الخبير التربوي، أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتسعى لربط المنتج البحثي بالصناعة، مشيرًا إلى أهمية توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومواجهة التحديات الاقتصادية، معبرًا عن تفاؤله تجاه الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في تعزيز التنمية والابتكار في مصر.

الارتباط برؤية مصر 2030

وأشار عميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقًا، إلى أن التقدم الاستراتيجي في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يترابط بشكل وثيق مع رؤية مصر 2030، وأن الدولة تواصل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتحقيق التنمية وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.

توفير البيئة العلمية

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن الجامعات في مصر تعتبر روادًا في مجال البحث والتطوير، حيث تولي اهتمامًا خاصًا لضمان بيئة علمية لنمو البحث والتطوير، موضحًا أن الجامعات تعمل على توفير بيئة بحثية مناسبة، من خلال تجهيز المختبرات وتوفير المعدات العلمية الضرورية للباحثين في مختلف التخصصات، بجانب أن الجامعات تشجع على البحث في التخصصات المبتكرة والتي تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في حل المشكلات الراهنة.

الدعم الفعال

ولفت إلى أن إجراءات الدعم والتحفيز التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تسهم بشكل كبير في تقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية في التصنيفات الدولية، مما يمكن الطلاب والباحثين من تنفيذ أفكارهم وابتكاراتهم دون القلق بشأن النواحي المالية.

الهدف من توجيه البحوث لخدمة المجتمع

وقال إن الجامعات تهدف إلى توجيه البحوث نحو خدمة المجتمع، حيث يشجع على إجراء بحوث تطبيقية تحل مشكلات الحياة اليومية، بجانب التفكير الإبداعي وتحفيز الطلاب والأكاديميين على الابتكار وتقديم مشاريع تطويرية.