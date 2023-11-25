صندوق رعاية المبتكرين يطلق برنامج eGP لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات.. تفاصيل

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامجه الجديد (eGP) "Entrepreneurial Graduation Projects" الذي يستهدف دعم وتمويل مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز ودعم الطلاب الذين يتطلعون لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع تجارية مبتكرة.

يأتي إطلاق برنامج eGP في سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تسعى إلى ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار وروح ريادة الأعمال في الطلاب.

وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذا البرنامج يعتبر فرصة هامة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، حيث يمنحهم الدعم الفني والمالي الذي يصل إلى 100 ألف جنيه مصري لتنفيذ مشاريعهم المؤهلة.

من جهته، أشار الدكتور ماجد غنيمة، مدير الشراكات والتسويق بالصندوق، إلى شروط التقديم في البرنامج. من بينها أن يكون المشروع قادرًا على التحول إلى شركة ناشئة، مبتكرًا ويقدم حلولًا للمشاكل المجتمعية، ويتضمن دراسة سوق مبدئية، ولمزيد من التفاصيل وللتقديم، يمكن للطلاب زيارة الرابط التالي:

[eGP.untapcompete.com] (eGP.untapcompete.com).

ويُعتبر هذا البرنامج خطوة جديدة نحو تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية، ويساهم في تطوير مشاريعهم الإبداعية لتكون مساهمة فعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وكان قد أقامت استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى من حكومة مقاطعة شانسي و جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، حيث تم عقد مراسم إعلان عضوية جامعة عين شمس في تحالف طريق الحرير الدولي لجامعات العمارة والتكنولوجيا الذي تشارك فيه ٤٥ جامعة من ٣٢ دولة.

ضم الوفد البروفيسور تشانغ سياو خوي رئيس جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، والبروفيسور جيانغ تشنغ عميد كلية الفنون ، والبروفيسور رين يون ينغ أستاذ العمارة والتخطيط العمراني وعميدة كلية الإدارة العامة، والبروفيسور اي سياو لونغ عميد معهد بحوث العمارة والتخطيط العمراني وتنمية المناطق الأثرية ولي يون مينغ مدير عام مكتب لجنة الحد المركزية بمقاطعة شانسي ووان تونغ مدير مديرية التعليم بمقاطعة شانسي.

وحضر اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، والدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، والدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس ووكيل كلية الألسن ، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

وناقش اللقاء أوجه التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا في المجال البحثى والأكاديمي و تبادل الطلاب والأساتذة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين علي ثراء الحضارتيين المصرية والصينية ، وأن التعاون بين الجانبين ممتد علي مدار التاريخ الحديث منذ الستينيات وحتى هذه اللحظة ، مؤكداً أن آفاق التعاون في العصر الحديث ستشهد امتداداً لتضم مجالات جديدة.

وأضاف أن جامعة عين شمس تربطها علاقات تعاون علمي وتعليمي قوى مع الجانب الصينى من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الجامعة وعدداً من الجامعات الصينية ، مرحبا بالتعاون مع جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا.