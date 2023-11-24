تعرف على رابط أرقام جلوس امتحانات كلية تجارة جامعة عين شمس 2023-2024

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس ، عن أماكن وأرقام جلوس امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 – 2024 على الرابط التالي:



https://bit.ly/47qLYO8

• شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.

• شعبة الدراسة باللغة الفرنسية.

• برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

• برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

• برنامج كين.

جامعة عين شمس

وأشارت كلية التجارة إلى أنه على جميع الطلاب ضرورة معرفه رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم وسيتم رفع باقى المواد تباعا.

وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى من حكومة مقاطعة شانسي و جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، حيث تم عقد مراسم إعلان عضوية جامعة عين شمس في تحالف طريق الحرير الدولي لجامعات العمارة والتكنولوجيا الذي تشارك فيه ٤٥ جامعة من ٣٢ دولة.

ضم الوفد البروفيسور تشانغ سياو خوي رئيس جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، والبروفيسور جيانغ تشنغ عميد كلية الفنون ، والبروفيسور رين يون ينغ أستاذ العمارة والتخطيط العمراني وعميدة كلية الإدارة العامة، والبروفيسور اي سياو لونغ عميد معهد بحوث العمارة والتخطيط العمراني وتنمية المناطق الأثرية ولي يون مينغ مدير عام مكتب لجنة الحد المركزية بمقاطعة شانسي ووان تونغ مدير مديرية التعليم بمقاطعة شانسي.

وحضر اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، والدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، والدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس ووكيل كلية الألسن ، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

وناقش اللقاء أوجه التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا في المجال البحثى والأكاديمي و تبادل الطلاب والأساتذة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين علي ثراء الحضارتيين المصرية والصينية ، وأن التعاون بين الجانبين ممتد علي مدار التاريخ الحديث منذ الستينيات وحتى هذه اللحظة ، مؤكداً أن آفاق التعاون في العصر الحديث ستشهد امتداداً لتضم مجالات جديدة.

وأضاف أن جامعة عين شمس تربطها علاقات تعاون علمي وتعليمي قوى مع الجانب الصينى من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الجامعة وعدداً من الجامعات الصينية ، مرحبا بالتعاون مع جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا.