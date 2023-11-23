خبير: التحول الرقمي يزين مستقبل التعليم في مصر

أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الجامعة تضع جهودًا مكثفة نحو التحول إلى جامعة ذكية رقمية، وقد تم تفعيل التحول الرقمي على مستوى المقررات الدراسية من خلال رفعها إلكترونيًا على منصة الجامعة التفاعلية.

التحول الرقمي في الجامعات المصرية

وأشار وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن وزارة التعليم العالي في مصر وضعت خطة قوية لتحقيق التحول الرقمي في الجامعات المصرية، حيث يأتي ذلك في سياق توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات لتسهيل حياة المواطنين والطلاب، والاستفادة الكاملة من البيئة الرقمية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية في الجامعات المصرية، موضحًا أن هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير في تحول هذه الجامعات إلى جامعات ذكية.

رفع سرعة الإنترنت وتحسين الخدمات

وأوضح الدكتور هشام الحريري، أن أحد المشاريع الرئيسية كانت رفع سرعة الإنترنت في الكلية، من خلال تركيب أجهزة شبكات فائقة السرعة، هذا الإجراء ساعد في تحسين تجربة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة بالكامل.

تفعيل التطبيقات الرقمية

وأضاف وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن المشروع كان له دور كبير في تفعيل العديد من التطبيقات الرقمية داخل الجامعات، وقد تم تقديم خدمات متميزة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، مما ساهم في تعزيز بيئة التعلم الرقمية، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تسعى جاهدة لتحقيق رؤيتها في أن تكون جامعة رقمية متقدمة، حيث يشكل التحول الرقمي جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتحسين العملية التعليمية وتمكين الطلاب وتحفيز الابتكار في مجال التعليم.

رقمنة الخدمات الطلابية

وأضاف الدكتور هشام الحريري، أن جامعة عين شمس عملت بجد على رقمنة الخدمات المقدمة للطلاب، مثل سداد الرسوم الدراسية وحجز السكن في المدينة الجامعية، وكذلك حجز الكشوف الطبية.

مستقبل الجامعة الرقمي

وشدد وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على أهمية تلبية توقعات واحتياجات الطلاب الحديثة، وتوفير بيئة تعلم تستجيب لتطلعاتهم وتحفزهم على المشاركة الفعالة في عملية التعلم.

تعزيز التفاعل في العملية التعليمية

ولفت الخبير التربوي، إلى أن استخدام التكنولوجيا في التعليم يسهم في تعزيز التفاعل في العملية التعليمية، وتحفيز الطلاب على تطوير مهاراتهم الرقمية، وهي مهارات حيوية في العصر الحديث.

التحول الرقمي وتحسين جودة التعليم

في الختام، أكد الدكتور هشام الحريري، على أهمية الالتفاف حول التحول الرقمي كوسيلة لتحسين جودة التعليم وتعزيز التفاعل والمشاركة في البيئة الجامعية، موضحًا أن هذه الخطوات تعزز التفاعلية والفاعلية في عمليات التعليم والتقييم، وتساهم في تطوير العملية التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب في عصر التكنولوجيا الرقمية.