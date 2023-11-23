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رئيس التحرير
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تعليم

لتطوير البيئة التعليمية.. خبير: جهود استثنائية تسعى لتحقيق التحول الرقمي في مصر

تحقيق التحول الرقمي
تحقيق التحول الرقمي في مصر

أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية التحول الرقمي في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذا الجانب الحيوي، مؤكدة أن هذه الجهود جزءًا من تنفيذ الحكومة لاستراتيجية تعليمية رامية إلى تحسين نوعية التعليم العالي ومواكبة متطلبات العصر الرقمي البحثية.

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التحسين المستمر للبنية التحتية التكنولوجية

وأوضحت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن جهود التحول الرقمي شملت أيضًا تحسين البنية التحتية التكنولوجية في الجامعات، بما في ذلك رفع سرعة الإنترنت وتطوير التطبيقات الرقمية، مما عزز التفاعل الفعال مع المحتوى الرقمي وساهم في تعزيز تجربة الطلاب.

الاستفادة من التحول الرقمي

وأشار الخبيرة التربوية، إلى أن وزارة التعليم العالي في مصر قامت بتوسيع نطاق التعلم عن بعد عبر إنشاء منصات تعليمية إلكترونية، وهذا الإجراء يتيح للطلاب الاستفادة من محتوى تعليمي متميز ومتنوع عبر الإنترنت، مما يعزز تجربة التعلم ويوفر للطلاب أدوات تفاعلية وفعالة.

دعم الاختبارات الإلكترونية

وأضافت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الجهود تشمل دعمًا كبيرًا للتقييم الإلكتروني، حيث قدمت الوزارة دعمًا كبيرًا للاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام التعليم العالي في البلاد، ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية تعتمد على التكنولوجيا لتحسين تجربة الطلاب.

تعزيز التحول الرقمي

ولفتت الدكتورة أمل شمس، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دفع التحول الرقمي في التعليم العالي، حيث يتم تطوير وتحسين البنية التحتية التكنولوجية لتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين، مؤكدة أن هذا التحول يعزز موقف مصر كمركز تعليمي حديث ورائد.

المستقبل الرقمي

وأعربت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن تفاؤلها تجاة المستقبل الرقمي للتعليم في مصر، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة بين الحكومة والجامعات لتعزيز التحول الرقمي وتقديم تجارب تعلم فعالة ومبتكرة للطلاب.

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