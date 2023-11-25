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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

شروط التقدم للدبلوم المهنى بجامعة عين شمس.. رابط التسجيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى (إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية) للعام الدراسى 2024/2023 الذى تنفرد به جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

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وأوضح مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، أن الخريج يحصل على لقب (أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية)، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية ، وأعضاء المجتمع الأكاديمى ، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية ، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي.

وأضاف مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، أن الدبلوم يتميز باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة.

وأشار مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، إلى أن للتسجيل من خلال اللينك التالي مع ضرورة رفع كافة الأوراق المطلوبة :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfko4EWLzwTEZSGyflDa2iu30QxcBvVd7hb0q8Y4pthZYAEqQ/viewform

كانت كلية الهندسة جامعة عين شمس، عقدت محاضرة تعريفية لطلاب الكلية للتعريف بمنظومة التدريب الميداني والمنظومة المحدثة للطلبات والشكاوى.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس  الدكتور عمر الحسيني وتحت إشراف وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،  الدكتور أحمد منيب الصباغ، وبتنظيم من اتحاد طلاب الكلية.

وخلال تلك المحاضرة، استعرض الدكتور نبيل محمد حامد المنسق لشؤون التدريب الميداني بقطاع شئون التعليم والطلاب، خطوات عمل الدورة التدريبية عبر موقع الكلية والملاحظات العامة والأخطاء الشائعة ومواعيد رفع الشهادات وتقارير التدريب.

كما استعرض الدكتور دعاء كمال منسق التدريب الميداني للبرامج المعمارية ومنسق منظومة الشكاوي والمقترحات باستعراض المنظومة المحدثة للشكاوي والمقترحات والطرق المتبعة لتقديم الطلبات وكيفية الاستفادة من المنظومة المستحدثة.

وفي ختام المحاضرة تم الاستماع إلى تساؤلات أعضاء هيئة التدريس والمنسقين الأكاديميين والطلاب والرد على استفساراتهم.

جامعة عين شمس التقدم للدبلوم المهنى مركز ضمان الجودة والاعتماد إدارة نظم الجودة Jobs Education

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