الباحثة شروق صابر تحصل على الماجستير بامتياز عن دراسة الفكر السياسى الشيعى

حصلت الباحثة المشاركة شروق صابر سالم، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على درجة الماجستير بتقدير امتياز من قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة في دراسة حول "الفكر السياسى الشيعى".

تكونت لجنة المناقشة من: الدكتورة رجاء أحمد على، أستاذ الفلسفة الإسلامية ووكيل كلية الآداب السابق جامعة القاهرة مشرفًا ورئيسًا، والأستاذة الدكتورة إيمان محمد عرفة، أستاذ اللغة الفارسية بقسم اللغات الشرقية كلية الآداب جامعة القاهرة مشرفًا، وعضوية الأستاذة الدكتورة زينب عفيفى شاكر، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة المنوفية، والأستاذ الدكتور عثمان محمد عثمان، عميد كلية الآداب جامعة العريش.

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