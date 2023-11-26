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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعتي السادات وهليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

وقعت اليوم الأحد، جامعة مدينة السادات برئاسة الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، وجامعة هليوبوليس الخاصة برئاسة الدكتور جودة كامل هلال، رئيس الجامعة؛ بروتوكول تعاون يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية وبناء القدرات للطلاب ورعاية المبتكرين ودعم المشروعات البحثية والابتكارات العلمية، والتي جاءت في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل الكوادر العلمية من الطلاب ورعاية المبتكرين ودعم المشروعات البحثية والابتكارات العلمية القابلة للتطبيق وخدمة قطاعات المجتمع المختلفة والبحث العلمي والتكنولوجي والتي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور ممدوح عرفة، عميد معهد الدراسات البيئية، والدكتور أحمد بشير، وكيل المعهد للدراسات العليا، والدكتور أحمد نوير، عميد معهد الهندسة الوراثية، والدكتورة نشوة مختار، وكيلة المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورفوزي أبو العباسي، عميد كلية الزراعة الحيوية بجامعة هليوبوليس، والمستشار القانوني بالجامعة أحمد سرور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مختلف المجالات البحثية والتعليمية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة مع توفير كافة الإمكانيات البشرية والمعملية لما فيه مصلحة الطرفين.

على هامش التوقيع قامت الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة بعرض مقترح بعقد مؤتمر دولي بين الجامعتين يضم معهد الدراسات البيئية ومعهد الهندسة الوراثية وكذلك كلية الصيدلة بجامعة السادات والكليات المناظرة لها بجامعة هليوبوليس، على أن يبدأ الإعداد لهذا المؤتمر ليتم عقده في النصف الأول من عام ٢٠٢٤، كما تم الاتفاق على تكوين مجموعات عمل مصغرة ومتخصصة لبحث سبل تطبيق البروتوكول وتبادل الزيارات على جميع المستويات.

جدير بالذكر أن معهد الدراسات والبحوث البيئية هي الجهة المنسقة لعقد هذا البروتوكول والذي يسعى إلى تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية واستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا ٢٠٣٠، وبناء قاعدة علمية قوية في العلوم الأساسية والعلوم البينية، وتقديم خبرة تعليمية وبحثية عالية الجودة، لتنمية قدرات الطلاب الفردية والفكرية، والتعاون في برنامج إنتاج المحاصيل الحيوية وغير التقليدية وغيرها من الأهداف الإستراتيجية التي تخدم الطالب والجامعة والبيئة.

بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك (1)
بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك (1)
بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك (2)
بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك (2)
بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك (3)
بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك (3)
بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك (4)
بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك (4)
بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك (5)
بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات وجامعة هليوبوليس لتعزيز التعاون المشترك (5)
جامعة مدينة السادات جامعة هليوبوليس الخاصة جامعة هليوبوليس عميد معهد الدراسات البيئة

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