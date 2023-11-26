عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|رضا حجازي: برنامج إصلاح التعليم مبني على الأطفال .. صندوق رعاية النوابغ يُطلق مسابقة حافز الابتكار لطلاب الجامعات

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

إعلام القاهرة تنظم رحلة علمية تدريبية لطلابها إلى جامعة أوتونوما فى إسبانيا

تواصل كليات جامعة القاهرة انفتاحها على الجامعات العالميةالمرموقة ،حيث نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة رحلة علمية تدريبية بإشراف د.حنان جنيد عميدة الكلية، لطلاب الكلية ،إلى جامعة أوتونوما برشلونة بأسبانيا.

 

عاشور ورئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة يبحثان إنشاء فرع للمؤسسة بالعاصمة الإدارية

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدكتور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراجين في أدنبرة؛ لمُناقشة أطر وأوجه التعاون بين الوزارة والكلية الملكية، بمقر الكلية الملكية بأدنبرة، على هامش مشاركته كمتحدث رئيسي فى مؤتمر "نحو العالمية Going Global" باسكتلندا.

 

1.5 مليون دعم.. صندوق رعاية النوابغ يُطلق مسابقة حافز الابتكار لطلاب الجامعات

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024  برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.


اطلاق مسابقة حافز الابتكار  Innovation Catalyst 2024 لطلاب الجامعات

أعلن  صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي ، عن انطلاق مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 والتي تستهدف الطلاب المُبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.

 

رضا حجازي: برنامج إصلاح التعليم مبني على الأطفال لتحقيق متعة التعلم

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تحية من القلب لأطفال غزة، وأوضح أن السنوات الذهبية للفرد هي الطفولة ويجب استثمار هذه الفترة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

موضوعات متعلقة

«تدهور التربة الزراعية والتصحر».. ورشة عمل بالوطنية لعلوم الأراضي 6 ديسمبر

جامعة السادات تدشن قافلة طبية ومشروعا بيئيا تنمويا في قرية "شبراباص"

أخبار التعليم|منصة إلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة الأنشطة والخدمات التعليمية بالجامعات...الخشت لـ«صدى البلد»: وقف الدراسة بفرع الخرطوم يرجع للحرب الدائرة في السودان

جامعة الإسكندرية تبحث إمكانية إنشاء معهد سيجونج لتعليم اللغة والثقافة الكورية الجنوبية

وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات جديدة بجامعة بورسعيد بتكلفة 1.5مليار جنيه

أخبار التعليم| 1 ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق مسابقة العباقرة.. لطلاب الجامعات.. شارك في برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية عبر هذا الرابط

الباحثة شروق صابر تحصل على الماجستير بامتياز عن دراسة الفكر السياسى الشيعى

معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار

ترشيحاتنا

نقل 13 رهينة لدى حماس بينهم 9 أطفال للصليب الأحمر بغزة

قرار تمناه الجميع| وزير التموين يظهر العين الحمراء بسبب أزمة السكر.. حكاية 10 أيام ينتظرها المصريون

مارس المحاماة ليوم واحد ورافق خالد صالح في مرضه.. محطات من حياة طارق عبد العزيز

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن

قبل احتجازها..سفينة بحرية أمريكية تحذر ناقلة النفط سنترال بارك من تجاهل تهديدات الحوثيين

تقارير إسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصد نوع جديد من الفراشات في جزيرة فلوريس بإندونيسيا.. هذه مواصفاتها

بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ