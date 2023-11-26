أخبار التعليم|رضا حجازي: برنامج إصلاح التعليم مبني على الأطفال .. صندوق رعاية النوابغ يُطلق مسابقة حافز الابتكار لطلاب الجامعات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إعلام القاهرة تنظم رحلة علمية تدريبية لطلابها إلى جامعة أوتونوما فى إسبانيا

تواصل كليات جامعة القاهرة انفتاحها على الجامعات العالميةالمرموقة ،حيث نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة رحلة علمية تدريبية بإشراف د.حنان جنيد عميدة الكلية، لطلاب الكلية ،إلى جامعة أوتونوما برشلونة بأسبانيا.

عاشور ورئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة يبحثان إنشاء فرع للمؤسسة بالعاصمة الإدارية

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدكتور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراجين في أدنبرة؛ لمُناقشة أطر وأوجه التعاون بين الوزارة والكلية الملكية، بمقر الكلية الملكية بأدنبرة، على هامش مشاركته كمتحدث رئيسي فى مؤتمر "نحو العالمية Going Global" باسكتلندا.

1.5 مليون دعم.. صندوق رعاية النوابغ يُطلق مسابقة حافز الابتكار لطلاب الجامعات

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.



اطلاق مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 لطلاب الجامعات

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي ، عن انطلاق مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 والتي تستهدف الطلاب المُبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.

رضا حجازي: برنامج إصلاح التعليم مبني على الأطفال لتحقيق متعة التعلم

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تحية من القلب لأطفال غزة، وأوضح أن السنوات الذهبية للفرد هي الطفولة ويجب استثمار هذه الفترة.