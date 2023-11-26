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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم رحلة علمية تدريبية لطلابها إلى جامعة أوتونوما فى إسبانيا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة


 
تواصل كليات جامعة القاهرة انفتاحها على الجامعات العالميةالمرموقة ،حيث نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة رحلة علمية تدريبية بإشراف د.حنان جنيد عميدة الكلية، لطلاب الكلية ،إلى جامعة أوتونوما برشلونة بأسبانيا.

وذلك فى إطار تفعيل الاتفاقية  الموقعة بين جامعة القاهرة، وجامعة برشلونة، والتى تعد من كبريات الجامعات الحكومية وتحتل المركز الأول فى اسبانيا،كما تحتل مركزا متقدما فى التصنيفات الدولية.

ضم وفد كلية الإعلام مع عميدة الكلية  كلا من  د.نرمين الأزرق منسق البرنامج الإنجليزي للفرقة الرابعة، ود.آلاء فوزى منسق العلاقات الدولية بالكلية،و22طالبا وطالبة من مختلف التخصصات بالكلية، بإشراف لجنة أكاديمية تضم د.أشرف جلال،ود.سماح المحمدى، ود.مها بهنسى.

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وقال د.محمد الخشت رئيس الجامعة، إن كلية الإعلام فى صدارة كليات الجامعة التى حصلت على الاعتماد الدولى ويعد تنظيمها لهذه الرحلة العلمية التدريبية لطلابها،تطبيقا لاستراتيجية جامعة القاهرة ،المرتكزة على ضرورة الانفتاح على الجامعات العالمية المرموقة ،بما يتيح للطلاب فرصة عملية للتفاعل والاحتكاك بثقافات أخرى.

وأضاف د.الخشت: أن كلية الإعلام تمضى بخطى متسارعة،نحو الارتقاء العلمى والعملى ،بمواكبة أحدث تقنيات الثورة التكنولوجية فى عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعى ،بما يؤهل خريجيها للمنافسة فى سوق العمل فى مجالات الإعلام محليا ودوليا ، خاصة وان مجالات العمل الإعلامي  من أهم المجالات التى تحتاج إليها المجتمعات المعاصرة.

وأشاد د.الخشت  بكلية الإعلام وانفتاحها علميا على أرقى الجامعات العالميةالمرموقة ،بما يعزز قدرة جامعة القاهرة فى تحولها نحو جامعات الجيل الرابع،وتأكيد قدرة كليات الجامعة ومعاهدها على منافسة كبريات الجامعات العالمية،بما تملكه الجامعة من كوادر وأساتذة   ومنظومة تعليمية مسلحة بأحدث النظم التعليمية والتكنولوجية ،وعلماؤها ضمن أفضل 2% من علماء العالم.


وعبرت .د حنان جنيد عميد كلية الإعلام والمنسق العام لبرنامج التعاون مع جامعة أوتونوما في برشلونة إسبانيا خلال مشاركتها وفد الرحلة التدريبية، عن بالغ تقديرها لحرص الوفد الطلابي على المشاركة في إطار تعظيم الفرص من العائد التدريبي وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين كلية الإعلام جامعة القاهرة وجامعة أوتونوما.

ونوهت، إلى أن الزيارة حققت أهدافها والتي تمثلت في إجراء عدة اجتماعات لمناقشة سبل وأوجه التعاون الأكاديمي بين كلية الإعلام جامعة القاهرة وكلية علوم الاتصال بجامعة أوتونوما، وقد تم اللقاء مع بروفيسور سامي طايع مدير البرنامج الدولي في جامعة أوتونوما، وبروفيسور خوسيه مانويل، أستاذ ومدير برامج الدراسات العليا بجامعة أوتونوما، والرئيس السابق لاتحاد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، والبروفيسورة ماريانا بسيلا، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.
 

وصرحت د.حنان جنيد عميدة الكلية والمنسق العام لبرنامج التعاون الدولي مع جامعة أوتونوما بأنه تم خلال الاجتماعات مع مسئولي كلية علوم الاتصال بالجامعة الإسبانية الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، بحيث يمنح لطلاب في كلية الإعلام جامعة القاهرة فرصة قضاء فصل دراسي في جامعة أوتونوما في الفترة من ١٩ فبراير إلى ١١ مايو ٢٠٢٤، على أن تتم معادلة المواد الدراسية في جامعة أوتونوما بالمواد التي يدرسها الطالب في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتم تنظيم برنامج تدريبي متقدم لطلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة شمل تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية الكبرى في إسبانيا والتدريب العملي للطلاب على التصوير والتسويق التاثيري والإنتاج الإعلامي لمدة أسبوعين في يوليو/ أغسطس ٢٠٢٤.
 
وأشارت .د حنان جنيد عميدة كلية الإعلام  إلى أنه تم تنفيذ التدريب الدولي للطلاب على مدار10 أيام ،وشمل البرنامج تدريبًا عمليًا للطلاب على الإنتاج الإعلامي والفني ومهارات المونتاج والتصوير وإعداد المحتوى الإعلامي والإخباري وإخراجه، وقدم الطلاب فيلما وثائقيا من إخراجهم  حول الثقافة المصرية والإسبانية تحت إشراف المدرب الإسباني الدولي ألفارو ألفرتو، وتخللت فترة الزيارة تنظيم عدة زيارات ثقافية وسياحية لمدينة برشلونة وتاراجونا.


وصاحب وفد كلية الإعلام جامعة القاهرة خلال هذه الجولات مرشدون سياحيون قاموا بشرح المعالم الثقافية والتاريخية للطلاب لتثقيفهم وزيادة معارفهم، كما تبادل الطلاب مع المرشدين الأسبان الحديث حول الثقافة والحضارة المصرية.
 
وقالت عميدة كلية الإعلام إن فعاليات زيارة البعثة التدريبية تضمنت إجراء مناظرة ثقافية حول قضايا السلام ودور الإعلام في معالجتها، وتمت المناظرة بين الأساتذة والطلاب من الطرفين المصري والإسباني وطلاب دوليين من جنسيات أخرى ،وزار وفد كلية الإعلام استوديوهات ومعامل الإنتاج الإعلامي والقاعات التي يتدرب فيها الطلاب في جامعة أوتونوما للتأكد من فعالية التدريب وتنفيذه على الوجه الأمثل الذي يعظم استفادة الطلاب.
 
وفي نهاية فعاليات الرحلة التدريبية لطلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة، كرمت جامعة أوتونوما في إسبانيا د.حنان جنيد عميدة الكلية والمنسق العام لبرنامج التعاون مع جامعة أوتونوما في برشلونة إسبانيا وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرحلة التدريبية، كما تم منح الطلاب المشاركين في التدريب شهادات دولية معتمدة من جامعة أوتونوما، وقدمت عميدة الكلية درعًا وشهادات تقدير وهدايا تذكارية باسم جامعة القاهرة للجانب الإسباني.

 

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