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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صرف 1000 جنيه مكافأة للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة في جامعة القاهرة

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من عمليات التطوير والتجديد بمستشفى الطلبة، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات وكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شهد افتتاح عمليات التطوير الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب السابق، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والدكتور شريف منسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور علاء حمزة مدير عام مستشفى الطلبة، وعدد من أطباء المستشفى وأطقم التمريض.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن عمليات التطوير بمستشفى الطلبة تمت وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت العديد من وحدات الأشعة، والتعقيم، والأشعة المقطعية CT، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، والمعمل الرئيسي، والرعاية المركزة، وقسم الكلي والديلزة، والعمليات، وتزويد المستشفى بسيارة إسعاف جديدة، والدور الخامس بالمستشفى بإمكانات متميزة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.

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وأوضح الدكتور الخشت، أن مستشفى الطلبة تعمل على تقديم جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى لجميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجان، والتي يتمثل أهمها في توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل، واجراء العمليات، وتوفير الأدوية، مع الحفاظ على أحقية الطلاب في تلقي العلاج بالمجان دون سقف مالي ومهما بلغت تكلفة العلاج ، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين من الفرقة الأولى مع بداية العام الدراسي وفق جدول زمني محدد لكل كلية.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالأداء المتميز لمستشفى الطلبة في تقديم خدمات على أعلى مستوى للطلاب والعاملين، كما أثنى على الجهود المتميزة والخدمات المتكاملة التي قدمتها المستشفى خلال جائحة كورونا، موجهًا بضرورة استكمال التطويرات الخارجية للمستشفى وبما يوازي التطوير الداخلي ووضع نظام داخلي محكم.

كما قرر الدكتور محمد الخشت، صرف مكافأة 1000 جنيه للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة تقديرًا لجهودهم المتميزة وتفانيهم في العمل.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال السنوات الـ 6 الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات وفق أحدث النُظم والأكواد الطبية العالمية بهدف تقديم خدمة طبية متميزة على اعلى مستوى وبالمجان للمرضى، وتمثلت أهم الإنجازات في هذا الملف في العديد من المشروعات، أهمها افتتاح مستشفى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني الجديدة للأطفال، وتطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، والانتهاء من المستشفى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير الارهابي، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، وقرب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، وتطوير مستشفى الطوارئ على سبعة الاف متر، ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني، بالإضافة إلى الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، وقطع مرحلة كبيرة في إنشاء أكبر مجمع طبي عالمي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية، واستكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100% التشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية.

 

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