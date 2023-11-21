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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. صندوق رعاية المبتكرين يُطلق برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات.. فاضل 111 يوما على شهر مضان 2024

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة الجلالة الأهلية يلتقي المشاركين بالمنتدى المصري الروسي الرابع

 

التقي الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بالمشاركين بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة، والمقام تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد الأزرق"، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، ووزارة الخارجية، والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وذلك خلال الفترة من (١٦-٢٣) نوفمبر الجاري، استكمالاً لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


 


صندوق رعاية المبتكرين يُطلق برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات


أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج iGP ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات النابعة من احتياجات الصناعة وسوق العمل المصرية.


 

 

"إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة" تفوز بالمركز الأول في جامعة بني سويف

 

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فوز مبادرة إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة، المعروفة بـ SIA Era” "، بكلية العلوم بالمركز الأول في مسابقة المبادرات المجتمعية على مستوى الجامعة وتم تصعيد المبادرة لتمثيل الجامعة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم.


 


تعرف على شروط وطريقة التقديم لوظيفة باحث بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية


أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن وظيفة باحث في الإسقاط المكاني وتحليل البيانات بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية

 


فاضل 111 يوما على شهر مضان 2024 .. اللهم بلغنا الشهر الكريم


يترقب المسلمون موعد بداية شهر رمضان وفقا للتقويم الهجري 1445، فيما حددت الحسابات الفلكية موعد شهر رمضان 1445هـ، وستحسم دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الفضيل بعد استطلاع الهلال يوم الرؤية.

 

 

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