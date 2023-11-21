عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة" تفوز بالمركز الأول في جامعة بني سويف

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فوز مبادرة إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة، المعروفة بـ SIA Era” "، بكلية العلوم بالمركز الأول في مسابقة المبادرات المجتمعية على مستوى الجامعة وتم تصعيد المبادرة لتمثيل الجامعة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم.
من جانبه، وجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء المبادرة على الجهود المبذولة، موضحاً أن المبادرة تهدف إلى تعليم الطالب أساسيات البحث العلمي بدايةً من كيف يصيغ الأسئلة البحثية، انتقاًلاً إلى تعليمه كيف يقرأ مقال بحثي ويعثر على نقطة بحثية للدراسة والكتابة العلمية ، فضلاً عن تعليمه المشاركة في ورقة بحثية واكتساب القدرة على التفكير بشكل علمي سليم و إتباع خطوات التفكير العلمي.

بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن قريتين في بني سويف

سياحة بني سويف تنظم زيارة طلابية لمعرض تجهيزات فندقية


فيما أشاد الدكتور حماده محمد، بالإسهامات القيمة للمبادرة وتأثيرها الإيجابي على مستقبل الطلاب والمجتمع، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل ثلاث مراحل تعليمية، تركز على تعزيز مهارات البحث العلمي والمشاركة في المجموعات، بالإضافة إلى تنفيذ أبحاث علمية على أرض الواقع وتطبيق مفاهيم ريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الفائز يضمّ الطالب كيرلس ممدوح نصيف (الفرقة الرابعة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي) ، والطالب أحمد فاروق الحميلي (الفرقة الثالثة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي، ريم حسن حسين (الفرقة الرابعة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي، هدير حماده أحمد (الفرقة الرابعة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي)، أروى أحمد عبد الستار (الفرقة الثالثة - قسم جيولوجيا كيمياء)، هدير حسين يحيى (الفرقة الثالثة - قسم كيمياء منفرد).
 

البحث العلمي الدكتور منصور حسن الجمهورية الجديد الجمهورية الجديدة المبادرات المجتمعية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عميد كلية العلوم على مستوى الجمهورية مستوى الجمهورية منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يهنئ لاعب المنتخب بفوزه بأفضل ليبرو بالعالم للكرة الطائرة

ترشيحاتنا

طيران الاحتلال يستهدف منزلا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

المرحلة النهائية.. قطر تعلن أخبارا مبشرة بشأن صفقة بين إسرائيل وحماس

المستشار حنفي جبالي: الانتخابات الرئاسية تاريخية.. وأنصح المواطنين بالذهاب لصناديق الاقتراع

القصبي: نواب الشعب المصري بالكامل ترفض التهجير ونزوح شعب فلسطين إلى سيناء

تأجيل محاكمة ربة منزل وآخر في اتهامهما بإنهاء حياة رضيعتها

تصعيد خطير ضد إسرائيل.. إجراء عاجل من قادة "بريكس" بمشاركة مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فيديو

آخر تطورات استبعاد ثلاثي المنتخب وموقف فيتوريا / فيديو جراف

هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ