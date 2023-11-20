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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سياحة بني سويف تنظم زيارة طلابية لمعرض تجهيزات فندقية

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

نظمت كلية السياحة والفنادق  تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، زيارة طلابية لمعرض التجهيزات الفندقية Hace Expo 43 بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة علي حموده  عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة حيث زار الطلاب الاجنحة المختلفة للعارضين للأجهزة الفندقية الحديثة واستفاد الطلاب من شرح العارضين للتعرف على أجهزة ومعدات الفنادق والمطاعم وشارك في تنظيم تحركات الطلاب.

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وتهدف الزيارة التي نظمها قسم الادارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق إلي  إعداد أجيال واعدة من العاملين في مجال الفنادق، وذلك من منطلق اهتمام الجامعة بتدريب طلاب الكلية وتأهيلهم لسوق العمل بما يتوافق مع متطلباته المتطورة، مما ينعكس على جودة التدريب العملي بالكلية وتخريج طالب متميز متعدد المهارات، قادر على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

 

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