شركة بني سويف:قطع المياه عن بياض العرب والحمرايا شرق النيل 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه " لمدة 8 ساعات" عن قرية بياض العرب ومنطقة الحمرايا شرق النيل مركز بني سويف ،اعتباراً من الساعة 9 مساء اليوم الأحد 19 نوفمبر وحتى الساعة 5 فجر غد الاثنين 20 نوفمبر ، وذلك للقيام بأعمال صيانة لتغيير كابل كهرباء بمحطة مياه تل ناروز شرق النيل

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال الصيانة اللازمة ،لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

