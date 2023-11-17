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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تيسيرات للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض في بني سويف

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطري ،بشأن خطة الاستعدادات لتنفيذ الحملة القومية لتحصيين الثروة الحيوانية والتي تنفذها المديرية  تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، اعتباراً  من الأحد المقبل 19 نوفمبر الجاري ، ضمن خطة الهيئة لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

من جهته أوضح الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري ،أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية ،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات ،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ،وفي ظل التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

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