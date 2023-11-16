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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للأهالي..محافظ بني سويف يوجه بتذليل المعوقات لتركيب خط مياه بأحد الشوارع

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،بعقد اجتماع الأسبوع المقبل ، لتذليل المعوقات الخاصة بتوصيل خطوط وتوصيلات مياه الشرب لبعض المنازل في عدد من المناطق على مستوى المحافظة، وبهدف وضع نموذج للحلول لكل المعوقات ،يتم  تعميمه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة 
حيث كلف المحافظ بأن يمثل في الحضور  الجهات الآتية: الإدارة الهندسية ، شركة المياه، التخطيط العمراني، وحدة تراخيص البناء ، الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة ، ورئيس مدينة الفشن ممثلاً عن رؤساء الوحدات المحلية

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جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين، حيث ناقش المحافظ مشكلة تقدم بها أحد أهالي قرية طلا ، يلتمسون فيها تذليل المعوقات ، لتركيب خط مياه شرب لأحد الشوارع  بالقرية  به 14 منزلاً ، والذي لم تتم الموافقة  لوجود بعض المعوقات.

استمع المحافظ من المواطنين عن تفاصيل المشكلة ، وناقش المسؤولين المعنيين بها ، موجهاً بإيجاد الحلول الفنية والقانونية لمثل تلك الحالات ، حتى تتم الفائدة وتُعمم على باقي المناطق التي تعاني من مشكلات مماثلة.

أعرب المواطنون عن شكرهم لاستجابة محافظ بني سويف الفورية لمشكلتهم وتكليفاته للجهات المختصة بتذليل العقبات وتوجيهاته بعقد اجتماع بحضوره على وجه السرعة ، للاتفاق على الحلول والبدائل وفقاً للقانون والمتاح فنياً.

حضر اللقاء محمد بكري  رئيس مركز ومدينة الفشن، المهندسة دينا  عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومها  حميدة  مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين ، المهندس رامي  رجب  مدير التخطيط العمراني ، وعدد من المختصين.

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