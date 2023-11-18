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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|افتتاح وحدة الأشعة بمستشفى المنيا الجامعي وتشغيل أجهزة التصوير المقطعي.. إعلام بني سويف تنظم المؤتمر العلمي الدولي الثاني الأسبوع المقبل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

افتتاح وحدة الأشعة بمستشفى المنيا الجامعي وتشغيل أجهزة التصوير المقطعي

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، تجديد وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى الجامعي والتي زُودت لأول مرة بأحدث جهاز  تم إدخاله على مستوى القطاع الطبي بالمحافظة بمواصفات فائقة الجودة وهو جهاز للتصوير المقطعي المحوسب من شركة سيمنز الالمانية، وكذلك جهاز الأشعة الديجيتال المصنع من قبل كبرى الشركات اليابانية المختصة بالتكنولوجيا الطبية والذي يعمل على فحص الأشعة المقطعية لجميع المرضى وإجراء الفحوصات الطبية في الحالات الصحية الخطرة والدقيقة

 


خريطة الظواهر الفلكية في النصف الثاني لشهر نوفمبر .. تعرف عليها

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2023 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

 

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يتيح خدمة التسجيل إلكترونيا تسهيلا للطلاب| تفاصيل

أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة ، عن امكانية التسجيل اونلاين بالبرامج المختلفة المتاحة للطلاب .

 

إعلام بني سويف تنظم المؤتمر العلمي الدولي الثاني الأسبوع المقبل

تعقد كلية الإعلام جامعة بني سويف المؤتمر العلمي الدولي الثاني والذي يأتي تحت عنوان "الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية الجديدة" وذلك تحت رعاية  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 20 و21 نوفمبر، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الإعلام.    

 

التعليم في أسبوع|تكريم تلميذ عبقري دخل الكلية بالابتدائية.. واستعدادات لتطوير الثانوية العامة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الأحد ١٢ نوفمبر– الجمعة ١٧ نوفمبر) .

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