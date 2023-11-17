إعلام بني سويف تنظم المؤتمر العلمي الدولي الثاني الأسبوع المقبل

تعقد كلية الإعلام جامعة بني سويف المؤتمر العلمي الدولي الثاني والذي يأتي تحت عنوان "الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية الجديدة" وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 20 و21 نوفمبر، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الإعلام.

وتناقش محاور المؤتمر العديد من الموضوعات منها الإعلام الرقمي والاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوي؛ والممارسات التسويقية والإعلانية عبر العوالم الافتراضية الجديدة؛ كذلك الاعلام الرقمي وقضايا التنمية المستدامة؛ أيضا السرد القصصي الرقمي؛ وأخيرا ملامح البيئات التفاعلية عبر العوالم الافتراضية الجديدة.

لمعلومات أكثر عن جلسات المؤتمر وكلمه العميد ندعوكم لزيارة صفحة الفيس بوك الخاصه بالمؤتمر



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جامعة بنى سويف

أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، حصول الجامعة على المركز 12 محليا للجامعات المصرية و 51-60 على مستوى جامعات المنطقة العربية، طبقاً لنتيجة تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2023-2024 للجامعات العربية.



وأوضح رئيس جامعة بني سويف - في تصريح /اليوم الخميس/- أن الجامعة تتميز بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة ، مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضي وزيادة في عدد الإناث ونسبتهم للذكور في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة، ومن تحليل بيانات هذا العام يتضح أن الجهود المبذولة في الارتقاء بنوعية و جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولي.



من جانبها، أشادت مدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة بني سويف الدكتورة سماء الدق بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتقديم الدعم الكافي لهم من وزارة التعليم العالي، وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر وتذليل أي صعاب قد تواجههم في النشر، وحرص رئيس الجامعة على النهوض بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعة بحثية.، أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، حصول الجامعة على المركز 12 محليا للجامعات المصرية و 51-60 على مستوى جامعات المنطقة العربية، طبقاً لنتيجة تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2023-2024 للجامعات العربية.



وأوضح رئيس جامعة بني سويف - في تصريح /اليوم الخميس/- أن الجامعة تتميز بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة ، مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضي وزيادة في عدد الإناث ونسبتهم للذكور في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة، ومن تحليل بيانات هذا العام يتضح أن الجهود المبذولة في الارتقاء بنوعية و جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولي.



من جانبها، أشادت مدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة بني سويف الدكتورة سماء الدق بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتقديم الدعم الكافي لهم من وزارة التعليم العالي، وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر وتذليل أي صعاب قد تواجههم في النشر، وحرص رئيس الجامعة على النهوض بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعة بحثية.