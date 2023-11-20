بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن قريتين في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ لحدوث كسر مفاجئ اليوم "الاثنين" بخط مياه 20 بوصة بلاستيك بكوبرى بني بخيت مركز بني سويف ، تقرر قطع المياه عن قريتي ( بني بخيت ، بني رضوان ، وضعفها بقرية بلفيا)، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح



وتقدمت الشركة باعتذار عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال الإصلاح، لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وناشدت المواطنين، ومسؤولى المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.