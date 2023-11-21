عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط وطريقة التقديم لوظيفة باحث بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن وظيفة باحث في الإسقاط المكاني وتحليل البيانات بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية،

 

 المهام الرئيسية لهذا المنصب:

1- تطبيق تقنيات التعلم الآلي لإجراء التوقعات السكانية دون الوطنية للنرويج مع مراعاة عدم التجانس الديموغرافي .

2- المساهمة في التطوير المنهجي والهيكلي للتوقعات السكانية دون الوطنية/المكانية باستخدام أساليب مبتكرة.

لمزيد من المعلومات :
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-22/

txt

اليوم.. إعلام عين شمس تنظم ندوة بعنوان «نازلين الانتخابات»

txt

خبير يوضح تأثير نصائح وتوجيهات المعلمين على مستقبل الطلاب

وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، و أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

أشار التقرير إلى تأكيد المجلس على عدد من الموضوعات الهامة، من بينها تحقيق مفهوم التكامل بين أقاليم الجامعات الحكومية، وذلك في ضوء الاجتماع الأول للسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحالف إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة، بنها، حلوان، عين شمس، الأزهر) الذي عقد أغسطس الماضي برحاب جامعة حلوان.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد المعايير الجديدة لتقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024.

واستعرض المجلس مقترح وجود آلية متكاملة لتنفيذ توصيات منتدى فاعلية إقليم الصعيد الذي أقيم في رحاب جامعة أسيوط 8 مارس 2023 في ضوء توصيات مؤتمر COP27 وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن.

أكد المجلس على ضرورة إدراج موضوعات مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ضمن خطة الأنشطة التوعوية والقوافل التنموية الشاملة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات.

كما أحيط المجلس بعدد من الموضوعات من بينها:
• كتاب رئيس جهاز شئون البيئة بشأن خطة وزارة البيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" حيث تم عرض الموضوع في المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، وتم تشكيل لجنة لوضع آليات التنفيذ، وإعلان المسابقة بين الطلاب بالجامعات.

• استضافة جامعة العريش للقوافل الشاملة تحت شعار "يوم فى حب مصر" وتوصيل رسالة الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع بها سيناء الحبيبة فى ضوء مبادرة "حياة كريمة" بالمشاركة مع تكامل إقليم جامعات شرق الدلتا.
• قيام مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط بإعداد كتاب موجز عن "ثورة 30 يونيو ومستقبل مصر الحديثة " يتضمن عرضًا ملخصًا لأهم إنجازات مصر خلال الفترة من 2013 الى 2023.

كما استعرض المجلس كتاب السيد رئيس جامعة أسيوط بشأن التقرير النهائي وملخص الدراسة الخاصة بالمهارات المستقبلية لقطاع الطاقة في مصر، والتي قامت بها مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي (EU).

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بدور الجامعات في خدمة المجتمع، منها تقرير حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023 وآلية اختيار الأماكن الأكثر احتياجًا، التي ستقوم الجامعات بإرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية – البيطرية – الزراعية - وغيرها) إليها.

وظيفة باحث الإسقاط المكاني أكاديمية البحث العلمي المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية التعلم الآلي التوقعات السكانية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

نداء عاجل من حزب الله اللبناني للدول الغربية

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

موضوعات متعلقة

خبير تعليم: كليات التربية في الجامعات المصرية معمل الإعداد للمعلمين المتميزين

خبير يكشف طرق رفع مستوى أداء المعلم وزيادة مهاراته في المجالات التربوية

اليوم.. ختام المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الحوسبة الذكية ونظم المعلومات في المؤتمر الدولي الـ11 لحاسبات عين شمس

ترشيحاتنا

رئيس حماس: سلمنا ردنا على الهدنة لأشقائنا في مصر وقطر

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب سوريا

جبالي: موقف النواب يتماشى مع رؤية الدولة في دعم القضية الفلسطينية

أوامر صهيونية جديدة لسكان شمال غزة: توجهوا للجنوب فورا

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن في أقرب نقطة للتوصل إلى هدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ