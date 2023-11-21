تعرف على شروط وطريقة التقديم لوظيفة باحث بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن وظيفة باحث في الإسقاط المكاني وتحليل البيانات بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية،

المهام الرئيسية لهذا المنصب:

1- تطبيق تقنيات التعلم الآلي لإجراء التوقعات السكانية دون الوطنية للنرويج مع مراعاة عدم التجانس الديموغرافي .

2- المساهمة في التطوير المنهجي والهيكلي للتوقعات السكانية دون الوطنية/المكانية باستخدام أساليب مبتكرة.

لمزيد من المعلومات :

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-22/

وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، و أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

أشار التقرير إلى تأكيد المجلس على عدد من الموضوعات الهامة، من بينها تحقيق مفهوم التكامل بين أقاليم الجامعات الحكومية، وذلك في ضوء الاجتماع الأول للسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحالف إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة، بنها، حلوان، عين شمس، الأزهر) الذي عقد أغسطس الماضي برحاب جامعة حلوان.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد المعايير الجديدة لتقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024.

واستعرض المجلس مقترح وجود آلية متكاملة لتنفيذ توصيات منتدى فاعلية إقليم الصعيد الذي أقيم في رحاب جامعة أسيوط 8 مارس 2023 في ضوء توصيات مؤتمر COP27 وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن.

أكد المجلس على ضرورة إدراج موضوعات مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ضمن خطة الأنشطة التوعوية والقوافل التنموية الشاملة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات.

كما أحيط المجلس بعدد من الموضوعات من بينها:

• كتاب رئيس جهاز شئون البيئة بشأن خطة وزارة البيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" حيث تم عرض الموضوع في المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، وتم تشكيل لجنة لوضع آليات التنفيذ، وإعلان المسابقة بين الطلاب بالجامعات.

• استضافة جامعة العريش للقوافل الشاملة تحت شعار "يوم فى حب مصر" وتوصيل رسالة الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع بها سيناء الحبيبة فى ضوء مبادرة "حياة كريمة" بالمشاركة مع تكامل إقليم جامعات شرق الدلتا.

• قيام مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط بإعداد كتاب موجز عن "ثورة 30 يونيو ومستقبل مصر الحديثة " يتضمن عرضًا ملخصًا لأهم إنجازات مصر خلال الفترة من 2013 الى 2023.

كما استعرض المجلس كتاب السيد رئيس جامعة أسيوط بشأن التقرير النهائي وملخص الدراسة الخاصة بالمهارات المستقبلية لقطاع الطاقة في مصر، والتي قامت بها مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي (EU).

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بدور الجامعات في خدمة المجتمع، منها تقرير حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023 وآلية اختيار الأماكن الأكثر احتياجًا، التي ستقوم الجامعات بإرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية – البيطرية – الزراعية - وغيرها) إليها.