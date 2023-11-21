اليوم.. إعلام عين شمس تنظم ندوة بعنوان «نازلين الانتخابات»

تنظم وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان (نازلين الانتخابات)، وذلك بالتعاون مع حملة مجلة حواء في المدارس والجامعات تستضيف الندوة ا. سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء واللواء محمد الشهاوى مستشار كلية القادة والأركان، الدكتورة أمال إبراهيم خبير التنمية البشرية والدكتورة هالة يسرى عضو المجلس القومى للمرأة.

كلية الإعلام جامعة عين شمس

ويأتي ذلك اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ نوفمبر في تمام الساعة ١١ صباحا بالقاعة الرئيسية بكلية الإعلام.

وكان قد شهد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة ، تحت عنوان "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الصيدلانية" والمقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة؛ بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أماني كامل عميد كلية الصيدلة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقاً، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة مها فاروق عميد الكلية السابق، والدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الاورام ومدير مركز ابحاث مصري بكلية الطب جامعة عين شمس ولفيف من العلماء.

وفى كلمته أعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين عن فخره بكلية الصيدلة والتى ولدت عملاقة وتخرج منها علماء نفخر بهم على مستوى العالم ، مشيرا إلى أن العمل بالقطاع الطبى كان له دور حيوى ومهم منذ حرب أكتوبر ٧٣ وأشاد سيادته بدور جامعة عين شمس الرائد فى مواجهه جائحة كورونا ومساهماتها فى تخطى الأزمة ودعمها القوى لمصر .

وناقش مقاومة المضادات الحيوية ومكافحة العدوى ، كما تحدث فى كلمته عن تعزيز الحصول على الأدوية بأسعار معقولة من خلال استراتيجيات تعاونية بين مبادرات الرعاية الصحية والصناعة.

تحدث اللواء بهاء الدين زيدان عن القطاع الطبى واستحواذه أكثر الكفاءات الذهنية فى المراحل التعليمية مما أثر على المجالات الأخرى ، فى حين هناك مجالات أخرى تستحق العقول المفكرة والباحثة.

وأوضح أن تكافؤ جميع المجالات مع بعضها البعض وتعاونهم يحقق انجازات ضخمة على مستوى الوطن ويحقق الريادة ومواكبة التطورات الحديثة لذلك نصح سيادته بتكوين فرق عمل بجميع الهيئات لتحقيق نتائج أفضل وتضافر الجهود فى جميع المجالات .

وأكد فى كلمته على وجود التكنولوجيا الطبية بالهيئة المصرية للشراء الموحد مشيراً لأهمية تطبيق التكنولوجيا الطبية فى وقتنا الحالى من خلال تقييم احتياجاتنا اقتصادياً على ضوء الظروف الحالية بشكل واقعة حقيقى وطلب ترشيح ممثل لكليتي الصيدلة والطب لتشكيل لجنة للتكنولوجيا الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي كلمته اكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس على عراقة جامعة عين شمس وتاريخها العريق في مجال التعليم والبحث العلمي.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس تتسم بتقديم تعليم عالي الجودة وبرامج أكاديمية متنوعة، حيث يعمل فريق هيئة التدريس على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التحديات الحديثة في مجالات الصيدلة وغيرها إن انفتاحنا على التقنيات الحديثة وتبنينا لمفهوم الاستدامة والذي يعكس رؤيتنا الرائدة في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

واضاف أن إدراج ٤٨ عالما من علماء جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم حسب تقرير جامعة ستانفورد، يعد إنجازا يعكس التفاني والاجتهاد الذي يميز فريق البحث في جامعة عين شمس، ويعزز مكانتها على الساحة العلمية الدولية.