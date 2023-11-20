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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. ختام المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تختتم كلية الصيدلة جامعة عين شمس برئاسة  الدكتورة  أمانى كامل عميد الكلية مؤتمرها الدولي الثالث، الذي استمر على مدار يومي 19 و 20 نوفمبر 2023 تحت عنوان "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الدوائية ".

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و الدكتور تامر محمد عصام  رئيس مجلس إدارة  هيئة الدواء المصرية و الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واوضحت كلية الصيدلة ، أن المؤتمر ناقش  أحدث التطورات وأوجه التقدم في الميادين الصيدلية بالتزامن مع الأحداث الحالية ، والاتجاهات الحالية في مستحضرات التجميل والتكنولوجيا النانوية طرق جديدة في العلاج بالخلايا والجينات اكتشاف العقاقير وتطويرها وتصميمها بمساعدة الحاسوب الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية والمواد الغذائية المغذية إعادة استخدام العقاقير، و السلاح السحري ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات الطبية والنهج الجديدة لمكافحة العدوى.

ويحاضر في الجلسة الخاتمية للمؤتمر  نخبة من الأساتذة وعمداء الكليات بمصر والوطن العربي وأمريكا وإنجلترا وألمانيا واليابان.

ويشارك في حضور المؤتمر وعرض الأبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

كما يرصد المؤتمر جائزة لأفضل ملصق بحثي، ويتم نشر ملخصات الأبحاث المعروضة ملصق بعدد خاص بالمؤتمر بمجلة الكلية الدولية.

وفى ختام المؤتمر سوف يقام معرض للتوظيف ومعرض عن المستحضرات الصيدلانية.

وكان قد توافد عدد كبير من الزائرين والمشاركين لجناح مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس المشارك في معرض Cairo ICT  & Connecta والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وتأتي مشاركة الجامعة تحت رعاية محمد ضياء رئيس الجامعة وإشراف عادل الصباغ مدير عام المركز ووئام محمود المدير التنفيذى للمركز وإسلام عدلى مدير النشاط الطلابي ASU-iClub
يضم جناح مركز الابتكار وريادة الأعمال عدة ابتكارات منها.


مشروع "عديني" وهو عبارة عن وسيلة آمنة لعبور المشاة، مشروع روبوت يمكنه تصلق الجبال ويوجد علي راسه زراع الي يمكنه عمل مهمات يصعب علي البشر تنفيذها، نموذج عرض ابتكار لجهاز قياس أبعاد كمر مشروع المونوريل، نموذج عرض ابتكار تصنيع غواصة تعمل لعمل مهمات تحت الماء يصعب علي البشر تنفيذها، نموذج عرض ابتكار لسيارة ذاتية القيادة (micro mouse)، نموذج عرض ابتكار لنظام لرصد سيارات نقل المخلفات، نموذج عرض ابتكار نظام لمنع السير عكس الإتجاه، نموذج عرض ابتكار سيارة ذاتية القيادة للبيئات الحضرية المزدحمة.

حيث يتواجد فريق عمل حاضنة الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس طوال فترة المعرض لعرض انشطة المركز و شراكاته المختلفة.

جدير بالذكر ان  ملتقى الابتكار يستضيف حاضنات الأعمال الرائدة في مصر وذلك في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

الملتقى مفتوح أمام جميع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة التي في مرحلة الفكرة أو في مرحلة بناء المنتج الأولي MVP أو مرحلة بناء المنتج، ويبحثون عن تمويل أو فرصة احتضان في حاضنة أعمال.

كلية الصيدلة جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي الثالث البحوث الصيدلانية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى Jobs Education

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