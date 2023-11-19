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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الحوسبة الذكية ونظم المعلومات في المؤتمر الدولي الـ11 لحاسبات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق بعد غد الثلاثاء، المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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جامعة عين شمس 

يشهد فعاليات المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات.

ويتناول المؤتمر، أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياه وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة وتقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات.

وسوف يتم نشر الأبحاث  المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية  Scopus ويتم نشرها على IEEE.

وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس أعضاء نادي كايرو بلاتينيوم المشاركين في المعرض الخيري للملابس وندوة صحتك تهمنا بكلية الآداب بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة  هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.

وأشار الدكتور محمد ضياء إلى أهمية الأعمال الخيرية والأهداف السامية التي تهدف اليها الجمعيات الخيرية في زيادة مساهمة أفراد المجتمع في حل القضايا المختلفة وتقديم الأعمال الخيرية وغيرها من  الخدمات لزيادة قوة الترابط بين أبناء المجتمع الواحد وتعاطفهم مع بعضهم البعض .

‎وأوضح أن الأعمال الخيرية تركز على الاستدامة في أعمالها لمساعدة المجتمعات لتحقق الاكتفاء الذاتى من خلال دعم برامج التعليم و التدريب المهني والذي يساعد أفراد المجتمع على إعالة أنفسهم  وفتح مشروعات صغيرة لهم.

‎فيما أشادت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة والمساهمة فى كل القضايا المجتمعية ونشر الوعى الصحى ودعم  دعم المرأة والتخفيف من الآثار السلبية للعديد من القضايا  كعدم المساواة بين الجنسين وعمالة الأطفال وارتفاع معدلات الأمية وقضايا العنف الأسري وغيرها من القضايا من خلال جذب أفراد المجتمع للمشاركة في حل هذه القضايا وتوعيتهم بأضرارها على المجتمع.

 

كلية الحاسبات كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس الحوسبة الذكية نظم المعلومات الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي Jobs Education

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