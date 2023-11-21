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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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امتيازات جديدة لطلاب الجامعات .. منح المشاركين بالأنشطة كارنيهات خاصة.. إنشاء منصة تفاعلية بعنوان "اتكلم ".. ومسابقات بين الكليات.. لوجو خاص بالفعاليات

الأنشطة الطلابية
الأنشطة الطلابية

التعليم العالي:
 إنشاء صفحة على موقع الوزارة خاصة بالأنشطة الطلابية
منح الطلاب المشاركين بالأنشطة كارنيهات خاصة 
 اقتراح شكل نموذجً موحدً لتقارير الأنشطة بالجامعات
إنشاء منصة تفاعلية بعنوان "اتكلم" لعرض الأنشطة الطلابية

 


تسعى  الجامعات المصرية إلى دعم تكوين شخصية طلابها من خلال المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية ومن بينها الأنشطة الرياضية التي استطاعت أن يخرج من خلالها أبطال مثلت مصر بالخارج بدعم من الاتحاد الرياضي للجامعات.


قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الأنشطة الطلابية لها دورًا هاما في القيام بتنمية مهارات وقدرات الطلاب بالإضافة إلى تعزيز انتمائهم لمجتمعهم.


وأضاف أن الخطة التي وضعت للأنشطة الطلابية تقوم على تطوير كافة الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية الخاصة بالطلاب عن طريق البرامج والأنشطة المتنوعة.

 

وأشار إلى أن الجامعات تحرص على صقل مواهب الطلاب ، عن طريق الأنشطة الطلابية على صقل مواهب وايضا قدرات الطلاب بالإضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي والقيام بتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم.


وأكد أن الطالب عندما يمارس نشاطًا يقوم باكتساب مهارات اتصال وأيضا تواصل إلى جانب الثقة بالنفس، مشيرا إلى أن الجامعات ستواصل قيامها بدعم الأنشطة الطلابية وأيضا تطويرها حيث يخدم ذلك أهدافها في القيام ببناء شخصية متكاملة من أجل الطالب الجامعي وأيضا تجمع بين التفوق العلمي والوعي بالإضافة إلى الانتماء الوطنى.


وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك اهتمام الوزارة بدعم الأنشطة الطلابية، وايضا اعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية للطلاب ، مشيرا إلى أهمية تطوير الرؤية الحالية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حيث يأتي ذلك بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وأشار إلى أن قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024، عن طريق تنظيم الأنشطة الرياضية، واجراء الدورات الصيفية، وهذا بالتعاون مع الجامعات


وأوضح أنه يتم استغلال طاقات الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات المُختلفة؛ من أجل تقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في جميع المجالات والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

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انطلاق بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية

بينما قال الدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات أن الاتحاد وضع مواعيد عدد من بطولات الألعاب الفردية بالدورة الرياضية الـ51 للجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023/ 2024 .

وأوضح الاتحاد إن يوم 20 نوفمبر القادم سوف تقام قرعة بطولة التنس الأرضي في مقر الاتحاد على أن تنطلق البطولة 21 من نفس الشهر، وتستمر لمدة 3 أيام وتستضيفها جامعة القاهرة.

وذكر الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، أن خطة الأنشطة تنقسم إلى ( أنشطة موازية - أنشطة فردية - أنشطة مساندة)، كما تضمنت الخطة إنشاء صفحة على موقع الوزارة خاصة بالأنشطة الطلابية.


وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية أن الخطة تضمنت عدة مقترحات أبرزها منح الطلاب المشاركين بالأنشطة كارنيهات خاصة للاستفادة من العديد من الخدمات والتسهيلات.

 بالإضافة إلى اقتراح شكل نموذجً موحدً لتقارير الأنشطة بالجامعات، وإنشاء منصة تفاعلية بعنوان "اتكلم" لعرض الأنشطة الطلابية، يكون المتحدث فيها (أساتذة الجامعات – شخصيات عامة مؤثرة – الطلاب).
كما تضمنت الخطة اقتراحات بشأن الأنشطة التوعوية للجامعات المصرية وفقاً للأقاليم الجغرافية المتعلقة وتهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية وإنتاج المحتويات التوعوية المقروءة والمرئية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي بالإقليم الجغرافية.

هذا بالإضافة إلي إقامة الأنشطة القمية، مثل الملتقي القمي للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية (مبدعون باختلاف).
ومن المقرر عمل مسابقة تكون بين الكليات المتخصصة وغير المتخصصة لعمل لوجو خاص بقطاع الأنشطة الطلابية، بجانب عل مسابقة قمية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية للإلمام بالمشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية والترويج لها من خلال أفلام تسجيلية قصيرة، وعروض تقديمية، وأيضا مجلات الكترونية .

كما تم وضع خطة تفصيلية لجميع الأنشطة الطلابية ( النشاط الرياضي، النشاط الاجتماعي، النشاط الفني، النشاط الثقافي والإعلامي، نشاط الأسر الطلابية، نشاط الجوالة والخدمة العامة، النشاط العلمي والتكنولوجي، نشاط الطلاب ذوي القدرات الفائقة، أنشطة متنوعة، الأيام العالمية) .
 

التعليم العالي الجامعات اتكلم الانشطة الطلابية

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