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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية

صدى البلد

انطلقت فعاليات اليوم الأول لبطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي 51"، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع جامعة القاهرة، خلال الفترة من ١٩ - ٢٠ نوفمبر الجاري، بجامعة القاهرة، بمشاركة ٢٥١ طالبًا وطالبة من ٢٨ جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، و (٥٦) مشرفًا ومشرفة ومدربًا، و (٢٣) حكمًا من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لتحكيم البطولة.

 

وذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وإدارة النشاط الرياضي بجامعة القاهرة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وجاءت نتائج اليوم الأول كالتالي:

* (سباقات الطلبة): 
- سباق ٥٠م تحت الماء 
المركز الأول - أدهم محي - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني - عمر محمد محمود - جامعة حلوان.
المركز الثالث - ياسين أيمن محمود  - جامعة بورسعيد.

** سباق ١٠٠م زعانف مونو:
المركز الأول - زياد ياسر مصطفي - جامعة الإسكندرية.
المركز الثاني - محمد علاء الدين محمد - جامعة عين شمس.
المركز الثالث - أحمد محمد العناني  - الجامعة الألمانية الدولية.

**سباق ١٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - أحمد إيهاب علي - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني - مهند هيثم مصطفي - جامعة مصر الدولية.
المركز الثالث - أحمد تامر علي - الأكاديمية العربية.

** سباق ٤٠٠م زعانف مزدوجة: 
المركز الأول - أحمد طاهر السيد  - جامعة الدلتا.
المركز الثاني - أحمد إيهاب أحمد - وزارة التعليم العالي.
المركز الثالث - فلوباتير أيمن صليب  - جامعة عين شمس.

** سباق ٤٠٠م زعانف مونو:
المركز الأول - محمود وليد علي - جامعة عين شمس.
المركز الثاني - أدهم أحمد محمد- جامعة حلوان.
المركز الثالث - مصطفي نبيل السيد  - الجامعة اليابانية.

** سباق تتابع ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - جامعة القاهرة
المركز الثاني -  وزارة التعليم العالي
المركز الثالث - جامعة عين شمس

(سباقات الطالبات) 
**سباق ٥٠م تحت الماء: 
المركز الأول - جودي شريف الماس – الجامعة المصرية اليابانية.
المركز الثاني - جيهان سعد عبد الرحمن - الجامعة البريطانية.
المركز الثالث - ياسمين وائل سعد - جامعة القاهرة.

- سباق ١٠٠م زعانف مونو: 
المركز الأول - جميلة علي صابر - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني - جودي شريف الماس – الجامعة المصرية اليابانية.
المركز الثالث - سلمي عبد العزيز  - جامعة الإسكندرية.

- سباق ١٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - بسملة صبحي محمد - جامعة حلوان.
المركز الثاني - داليا كارم حامد- وزارة التعليم العالي.
المركز الثالث - آيات أبو الحسن علي  - جامعة القاهرة.

- سباق ٤٠٠م زعانف مونو:
المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.
المركز الثاني - ندي مجدي أبومسلم - جامعة حلوان. 
المركز الثالث - منار محمد مصطفي  - وزارة التعليم العالي.

- سباق ٤٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.
المركز الثاني - إسراء إيهاب زميل - جامعة حلوان. 
المركز الثالث - لبني محمد حسن  - جامعة بنها.

- سباق تتابع ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة: 
المركز الأول - جامعة القاهرة.
المركز الثاني - وزارة التعليم العالي.
المركز الثالث   - جامعة الإسكندرية.

- سباق تتابع مختلط ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - جامعة حلوان.
المركز الثاني -  جامعة بنها.
المركز الثالث - جامعة الإسكندرية.

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي

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