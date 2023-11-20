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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الاستشعار من البعد: نسعى لتوطين التكنولوجيات بالتصنيع والاطلاع والتشغيل

الاستشعار من البعد
الاستشعار من البعد

قال الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إنه تم إعلان إنشاء وكالة فضاء مصرية تكافئ وكالات الفضاء العالمية من أجل توطين التكنولوجيات من ناحية التصنيع والاطلاع والتشغيل.

وأضاف أبو المجد لصدى البلد أن الهيئة مازالت هيئة بحثية تعمل في التكنولوجيات من خلال الأقمار الصغيرة البحثية فقد أطلقت قمرين صغيرين هما كيوب سات في 2017 و2019 وكانت هذه التجارب مهمة في التوطين لهذه التكنولوجيات.

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بينما أكد إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن هناك خطتين تسير الهيئة وفقهم وهما: تحقيق خطة رؤية الدولة 2030 وهي رؤية طموحة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف تنفيذ الخطة لكي تكون مصر من أحسن 30  دولة على مستوى العالم.

وأضاف أبو المجد لصدى البلد ، أنه لكي تكون مصر من أحسن 30 دولة يتطلب ذلك جهد كبير في جميع المجالات ومن هنا جاء دور كل قطاع وكل وزارة لوضع خطتها من أجل تحقيق هذا الهدف لكي نرتقي بالدولة المصرية ضمن أفضل 30 دولة حول العالم .

وكان قد افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، المنتدى الدولي البيئي السادس لجامعة طنطا بعنوان "الإدارة المستدامة والمتكاملة طريق نحو الجمهورية الجديدة - نموذج جامعة طنطا)" بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والعقيد محمد جمال مسئول غرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، ود. مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.

الاستشعار من البعد الهيئة القومية للاستشعار من البعد الهيئه القوميه للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

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