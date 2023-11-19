وكالة الفضاء المصرية تشارك في معرض القاهرة للتكنولوجيا

شهد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية انطلاق فعاليات الدورة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 23 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

تشارك وكالة الفضاء المصرية بجناحها الخاص والمقام في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 ، حضر افتتاح المعرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، و الدكتو خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و المستشار عمر مروان وزير العدل، و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يضم جناح وكالة الفضاء المصرية الكائن بالقاعة الرئيسية قاعة رقم (1) بالقاهرة أحدث التقنيات وتكنولوجيا الفضاء المصرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر نماذج من الأقمار الصناعية مصر سات 1 ونكس سات1 و EgSA cube 1 وكاميرا مراقبة تغير المناخ EgSA cube 3،والقمر الصناعي التعليمي للجامعات المصرية .Space Keys ومن خلال التزام وكالة الفضاء المصرية بدعم الأفكار والشركات الناشئة، فيوجد أيضًا جناح حاضنة وكالة الفضاء في Innovation Arena بقاعة رقم 3، والذي يقوم فيه فريق متخصص من مهندسي وكالة الفضاء المصرية بتعريف رواد الأعمال الناشئين بمجالات الحاضنة وسبل الإلتحاق بها.