عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة النيل الأهلية تختتم فعاليات هاكاثون بمشاركة 150 طالبا وخريجا

طلاب جامعة النيل
طلاب جامعة النيل

 


اختتمت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، فاعليات "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال GenZures بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد، وبتنظيم من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، ومشاركة أكثر من 150 طالب وخريج من 14 جامعة مصرية، بالإضافة إلى مدارس STEM و مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهتمين بمجال الالكترونيات والتكنولوجيات المالية والصناعة.

فاعليات "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال قدم فيها المشاركون في بيئة تنافسية مشاريع وأفكار اتسمت بالإبداع والتفكير الاستراتيجي، ركزت على استخدام التكنولوجيا لحل التحديات الحديثة في مختلف المجالات، ومجموعة من الأنشطة وورش العمل لتبادل الأفكار حيث شكلت الفعالية بيئة مثالية للطلاب والخريجين لتطوير مهاراتهم التكنولوجية والريادية، خاصة وأن "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال GenZures يعد منصة لتحفيز التفكير الإبداعي، من خلال تشكيل فرق متخصصة عملت على تحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة، وشملت الفعاليات الثلاثة التي نظمتها الجامعة خلال فترة انعقاد الهاكاثون موضوعات ( التكنولوجيا - الإلكترونيات - الصناعة)

في ذات السياق أعلنت لجان التحكيم المشاركة في الهاكاثون عن تأهيل 9 مشاريع إلى المرحلة الثانية، حيث ستقوم جامعة النيل الأهلية ممثلة في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، و مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، بالتعاون مع مبادرة رواد النيل، وشبكة مستشاري IEEE في مصر، و IEEE EDS ، بتنظيم برنامج لتطوير ورفع كفاءة الفرق التي تم تأهيلها لتقديم استراتيجياتها أمام لجنة تحكيم خاصة للحصول على التمويل وعقد البروتوكولات وذلك خلال مشاركتهم في المؤتمر الدولي العشرون للحوسبة والأنظمة والتطبيقات والذي سيعقد برعاية IEEE Computer Society في الفترة من  4 إلى 7 ديسمبر المقبل بمقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية.

جدير بالذكر أن "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال الذي  نظمته الجامعة هدف بشكل أساسي إلى تعزيز الابتكار والنمو في بيئة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والإلكترونيات و دعمها لتطوير استراتيجيات أعمالها من خلال مشرفين خبراء في صناعة وتعزيز التواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين ومساعدتها في التفكير بإبداع وإنشاء أعمال فريدة تميزهم وتحسن من مهاراتهم .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

ترشيحاتنا

"الطيران" توقع اتفاقية مع الإيكاو لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوي المصري

الأول في التاريخ.. لوكاكو يسجل رقما قياسيا لم يحدث من قبل مع بلجيكا

الحوثيون: احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة تثبت جديتنا لخوض المعركة دعما للمقاومة في غزة

بدلا من 40.. وزير الاتصالات: مصر أصبحت الأولى إفريقيًا في مراكز التعهيد منذ 2021

يدفع الثمن باهظًا.. إسرائيل: حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ علينا

وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار.. فيديو 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى زيارة السادات لإسرائيل | نص خطاب الرئيس الراحل داخل الكنيست

هي هتتجوز؟.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

أيسلندا مهددة بخطر كبير.. تسجيل صوتي يكشف عن رعب الحمم البركانية

يحميك من أمراض خطيرة.. 20 فائدة لتناول لبان الدكر

فيديو

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ