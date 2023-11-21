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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حاضنة "طريق" تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بثلاثة فرق

صدى البلد

أعلنت معهد بحوث الإلكترونيات عن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT 2023)، والذي يقام في الفترة من 19 – 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

حيث تأتي المشاركة من خلال حاضنة "طريق" والتي تشارك في المعرض بثلاثة فرق، فريق (virdi) الذي يقوم بتصميم وإنتاج شاحن للسيارات الكهربية ذي كفاءة عالية ومتوافق مع معظم أنواع السيارات، وفريق (Bus14) الذي يقدم حلول ذكية ومبتكرة، من خلال بوابة إلكترونية تجعل عملية نقل طلاب المدارس مؤمنة وملائمة لمعظم الفئات ورخيصة الثمن، وفريق (Edu Smart) الذي يقوم بتصميم وتنفيذ أدوات تعليمية تفاعلية للمواد التعليمية مما يجعلها سهلة ومفيدة لدعم الطلاب والعملية التعليمية.

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كمال شاركت حاضنة "جرين إلكتروبيكيا" بثلاثة فرق أيضًا، وهم فريق (Electronic Components)؛ للباحثة هدي فاروق، والذي يقوم بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية من مشروعات طلاب كليات الهندسة والجامعات التكنولوجية؛ بهدف الاستفادة العظمي من هذه المكونات سواء بإعادة استخدام المكونات الإلكترونية مرة أخري أو إصلاحها،  وفريق (RE-TECH)، للمهندسة أمنية إيهاب وهو تطبيق لجمع المخلفات الإلكترونية إلى جانب عمل تجديد لبعض الأجهزة الإلكترونية وإعطائها علامة صديقة للبيئة، وإعاده تدوير بعض الأجهزة القديمة لاستخلاص المعادن الثمينة منها، وإعادة استخدامها في صناعات أخري، الإضافة إلى مشاركة فريق (Battarity) ، للمهندس يوسف ماهر الذي يقوم بإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون. 

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