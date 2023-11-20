وكالة الفضاء المصرية: نسعى لامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية

تطلق وكالة الفضاء المصرية أول قمر صناعي تجريبي للإستشعار عن بعد (NExSat-1) في خلال شهر نوفمبر والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية، والذي يعد إنجازًا هامًا في توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر، حيث قام الجانب المصري بتطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعي وما تلاها من إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكون من أكثر من ستين مهندسًا خبيرًا في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية.



قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن المشروع القمر الصناعي هدفه بناء وإطلاق وتشغيل القمر الصناعي التجريبي من أجل توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأغراض الاستشعار من البعد ، والذي يترتب عليه بناء معدات الاختبارات اللازمة داخل معمل التأهيل الفضائي لعمليات الاختبارات الخاصة بالقمر الصناعي ، إلى جانب احتواء القمر الصناعي علي البرمجيات ، بالإضافة الى أنظمة التشغيل المطورة بمعرفة الخبراء المصريين والتي تم تصميمها لتلبي معظم متطلبات المهام المستقبلية.



واشار إلى أنه بالإضافة إلي بناء القدرات في تجميع وتكامل الأقمار الصناعية مما يساهم في توطين علوم وتكنولوجيا الفضاء بمصر، مشيرًا إلى أن مستقبل القطاع الفضائي هو مستقبل واعد.

وأوضح الدكتور شريف صدقي أن أحد الأهداف الرئيسية لعمل وكالة الفضاء المصرية هي أنها تتركز في استحداث ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية واستخدامها في التطبيقات المختلفة بما يخدم استراتيجية الدولة في مجال التنمية وتحقيق الأمن القومي.