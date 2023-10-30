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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن عن البطولات الرياضية المتاحة خلال الفصل الدراسى الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن بدء الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

و قالت إدارة رعاية الشباب ، انه تم البدء فى الاشتراك ببطولة الجامعة للشطرنج الفردى طلبة و طالبات فى الفترة ٥ نوفمبر و حتى ١١ من نفس الشهر .

وعلى الطلاب الراغبين فى التوجه إلى صالة الشطرنج بالمدينة الرياضية لتسجيل أسمائهم يوم بداية البطولة الموافق ٥ نوفمبر .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة علا مصطفى محمد عمر وكيلة كلية طب الأسنان، للقيام بأعمال عميد الكلية لحين إتمام إجراءات تعيين عميد للكلية.

وتقدم الدكتور الخشت، بالشكر للدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية السابق، على جهوده في عملية تطوير الكلية خلال فترة عمادته، مشيرًا إلى أن الكلية سوف تستفيد من خبراته خلال الفترة القادمة في مشروعات التطوير بالكلية وعدد من المهام الأخرى.

ووجه الدكتور الخشت، الدكتورة علا مصطفى بضرورة أن يكون العمل داخل كلية طب الفم والأسنان في إطار بيئة العمل المؤسسي، وفي إطار تطبيق معايير الجودة ، وأن الأولوية القصوى تتمثل في الوحدة والعمل بروح الفريق وإدارة الاختلافات في الرأي طبقا لقواعد الديمقراطية التشاركية، ووضع رؤية تتبنى سياسة خطط التطوير وتوفير مقومات تحقيقها وأن تكون ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع للتطوير يقوم على التكامل بين عناصره، كما يقوم على الحفاظ على التقدم المطرد في تحقيقه، مع مراجعة ما تم إنجازه وعمليات التقييم المستمرة من أجل تحسين مستوى الأداء في إنجاز الخطط وتحقيق المستهدفات.

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